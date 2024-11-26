«Он от всех требует по максимуму». Протас поделился эмоциями от игры в звене с Овечкиным

"Видно, как он заряжен. Он максималист, хочет забивать в каждом моменте. Где-то он эмоционален, особенно если не забиваешь или не отдаёшь. Понимаешь, что он от всех требует по максимуму, больше всего — от партнёров по звену. Это тебя держит собранным. Каждую смену нужно выкладываться. Результат есть и у команды, и у него.