Главный русофоб снова атакует наших в НХЛ: «Это то же самое, как передать России 10 танков и 5 боевых самолетов»

Россия давно является для него занозой в глазу. Ну, то есть, как давно — с февраля 2022 года. До этого Гашек русофобом не был, часто бывал в России и даже выступал за московский «Спартак», где и завершил карьеру игрока. Но потом Доминик решил податься в политику и сделал это неудачно — на недавних парламентских выборах он не прошел в сенат. Но разыгрывать российскую карту не перестал, поскольку в будущем лелеет мечту стать президентом Чехии.