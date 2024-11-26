Главный русофоб снова атакует наших в НХЛ: «Это то же самое, как передать России 10 танков и 5 боевых самолетов»

Бывший чешский вратарь, легенда мирового хоккея Доминик Гашек высказался о возможном проведение «Вечера русского наследия» во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном».
Мероприятие еще не объявляли официально, но если оно состоится, то время игры между командами 13 декабря болельщикам будут дарить подарки, а также фанаты получат возможность сфотографироваться с российским нападающим «Коламбусом» Кириллом Марченко.
«НХЛ точно сошла с ума. В дополнение к своей многолетней поддержке СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) они придумали новый российский проект. НХЛ должна выплатить Украине миллиарды долларов», — написал Гашек в соцсетях.
Но это была только первая часть заявления. Вторая последовала чуть позже и коснулась популярной нынче темы вооружения.
«Для меня этот русский вечер — то же самое, как если бы НХЛ передала российской армии 10 танков и 5 боевых самолетов. За это надо платить!», — добавил Гашек.
Россия давно является для него занозой в глазу. Ну, то есть, как давно — с февраля 2022 года. До этого Гашек русофобом не был, часто бывал в России и даже выступал за московский «Спартак», где и завершил карьеру игрока. Но потом Доминик решил податься в политику и сделал это неудачно — на недавних парламентских выборах он не прошел в сенат. Но разыгрывать российскую карту не перестал, поскольку в будущем лелеет мечту стать президентом Чехии.
«Третий сезон НХЛ рекламирует российскую агрессию. Кто будет отвечать за эти правила? Кто их устанавливает? Я хочу сказать всем поклонникам НХЛ следующее. Да, Пастрняк, Драйзайтль или Мэттьюс наносят броски, Бобровский, Хеллебайк или Сарос делают сейвы, Гудас или Ткачук применяют силовые. Каждый такой момент — это реклама русских зверств, которые они совершили. Все это стоит человеческих жизней», — приводит слова Гашека паламентское издание parlamentnilisty.cz.
Протест против «Вечера русского наследия» получился у него каким-то излишне однобоким. Кроме этого, Гашек попытался привести исторические примеры и сделал это крайне неудачно — у парня есть большие проблемы в образовании. Оно и понятно: учиться времени не было, а сейчас глаза застилает ненависть.
«Новый русский проект — это что вообще такое? Надеюсь, во время этого мероприятия НХЛ покажет кадры голодомора в 1930-х — это был сознательно спровоцированный голод со стороны Кремля. В сентябре 1939 года русские вместе с Германией напали на Польшу, вырезали там 40 тысяч поляков, это сделали русские. Большие убийства и угнетения в Восточной Европе с 1945 по 1989 годы. Вот что надо показывать во время этого вечера», — считает Гашек.
Что же, он хотя бы последователен в своих речах. Температуру в топке надо поддерживать, хотя новые выборы еще не скоро.
Леонид Михайлов