СМИ: Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

Шестеркину 28 лет, он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Россиянин один раз признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ, а также один раз становился финалистом приза «Харт трофи», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата. Шестеркин является олимпийским чемпионом (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017).