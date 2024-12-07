СМИ: Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» договорился о подписании нового контракта с российским вратарем Игорем Шестеркиным. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс.
По информации источника, стороны согласились на восьмилетний контракт со средней зарплатой от $11,5 млн до $12 млн в год. В октябре Уикс сообщил, что «Рейнджерс» предлагали российскому вратарю восьмилетний контракт на сумму $88 млн, который он отклонил.
В случае подписания соглашения россиянин станет самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ. Ранее рекордную среднюю зарплату за сезон среди вратарей имел голкипер «Монреаля» Кэри Прайс ($10,5 млн). Нынешний контракт Шестеркина с клубом из Нью-Йорка будет действовать до конца нынешнего сезона. По нему он получает в среднем $5,67 млн за сезон.
Шестеркину 28 лет, он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Россиянин один раз признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ, а также один раз становился финалистом приза «Харт трофи», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата. Шестеркин является олимпийским чемпионом (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017).