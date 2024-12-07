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СМИ: Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

Голкипер согласился подписать новый контракт с «Рейнджерс» сроком на восемь лет.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» договорился о подписании нового контракта с российским вратарем Игорем Шестеркиным. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс.

По информации источника, стороны согласились на восьмилетний контракт со средней зарплатой от $11,5 млн до $12 млн в год. В октябре Уикс сообщил, что «Рейнджерс» предлагали российскому вратарю восьмилетний контракт на сумму $88 млн, который он отклонил.

В случае подписания соглашения россиянин станет самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ. Ранее рекордную среднюю зарплату за сезон среди вратарей имел голкипер «Монреаля» Кэри Прайс ($10,5 млн). Нынешний контракт Шестеркина с клубом из Нью-Йорка будет действовать до конца нынешнего сезона. По нему он получает в среднем $5,67 млн за сезон.

Шестеркину 28 лет, он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Россиянин один раз признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ, а также один раз становился финалистом приза «Харт трофи», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата. Шестеркин является олимпийским чемпионом (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017).

Рейнджерс
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Майк Салливан
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Неделькович
1-й период
12:15
Артемий Панарин
2-й период
21:02
Винс Трочек
24:06
Алексис Лафренье
24:06
Блэйк Лизотт
26:19
Блэйк Лизотт
(Эрик Карлссон, Коди Гласс)
27:28
Артемий Панарин
(Винс Трочек, Алексис Лафренье)
32:39
Маркус Петтерссон
36:08
Сэм Кэррик
39:58
Артемий Панарин
(Брэйден Шнайдер, Винс Трочек)
3-й период
44:39
Райан Ши
46:18
Зак Джонс
48:29
Филип Томасино
(Маркус Петтерссон, Майкл Бантинг)
49:53
Райлли Смит
(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
50:36
Энтони Бовилье
58:22
Винс Трочек
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
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