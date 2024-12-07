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Панарина признали первой звездой дня в НХЛ, Капризова — второй

Третьей звездой стал Йеспер Братт.

Источник: Andrew Mordzynski/Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче против «Питтсбурга» (4:2) Панарин забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Он вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян, обойдя Сергея Гончара.

Второй звездой дня стал российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который набрал 3 очка (1 гол + 2 голевые передачи) в гостевой игре против «Анахайма» (5:1).

Третьей звездой дня стал шведский нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт, забросивший шайбу и отдавший голевой пас в домашней игре с «Сиэтлом» (3:2).

Рейнджерс
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
7.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Майк Салливан
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Неделькович
1-й период
12:15
Артемий Панарин
2-й период
21:02
Винс Трочек
24:06
Алексис Лафренье
24:06
Блэйк Лизотт
26:19
Блэйк Лизотт
(Эрик Карлссон, Коди Гласс)
27:28
Артемий Панарин
(Винс Трочек, Алексис Лафренье)
32:39
Маркус Петтерссон
36:08
Сэм Кэррик
39:58
Артемий Панарин
(Брэйден Шнайдер, Винс Трочек)
3-й период
44:39
Райан Ши
46:18
Зак Джонс
48:29
Филип Томасино
(Маркус Петтерссон, Майкл Бантинг)
49:53
Райлли Смит
(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
50:36
Энтони Бовилье
58:22
Винс Трочек
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь