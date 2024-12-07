Панарина признали первой звездой дня в НХЛ, Капризова — второй

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В домашнем матче против «Питтсбурга» (4:2) Панарин забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Он вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян, обойдя Сергея Гончара.
Второй звездой дня стал российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который набрал 3 очка (1 гол + 2 голевые передачи) в гостевой игре против «Анахайма» (5:1).
Третьей звездой дня стал шведский нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт, забросивший шайбу и отдавший голевой пас в домашней игре с «Сиэтлом» (3:2).