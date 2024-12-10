Владелец «Вашингтона» высказался о сроках возвращения Овечкина после травмы

«Он всегда говорил нам: “Я не хочу просто побить рекорд, я хочу, чтобы у нас была хорошая команда, и тогда я смогу его побить”. Видно, что он был действительно увлечен этим, потому что команда играла очень хорошо. Мы заинтересованы в его возвращении. У него, вероятно, еще есть две или три недели. Я не хочу, чтобы он торопился. Алекс может побить рекорд в этом году», — цитирует Леонсиса сайт НХЛ.