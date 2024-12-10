Владелец «Вашингтона» высказался о сроках возвращения Овечкина после травмы

Ранее стало известно, что у Овечкина диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги, который был получен 19 ноября. Капитан «Вашингтона» пропустит от четырех до шести недель. В понедельник россиянин, выбывший из строя в ноябре, провел 20-минутную тренировку на льду.
«Он всегда говорил нам: “Я не хочу просто побить рекорд, я хочу, чтобы у нас была хорошая команда, и тогда я смогу его побить”. Видно, что он был действительно увлечен этим, потому что команда играла очень хорошо. Мы заинтересованы в его возвращении. У него, вероятно, еще есть две или три недели. Я не хочу, чтобы он торопился. Алекс может побить рекорд в этом году», — цитирует Леонсиса сайт НХЛ.
Травма 39-летнего Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к достижению Гретцки, на счету которого 894 шайбы.