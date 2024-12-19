Главный тренер «Вашингтона» сообщил о скором возвращении Александра Овечкина к матчам

«Овечкин не сыграет в ближайшем матче с “Каролиной” 21 декабря, но может вернуться к играм с “Лос-Анджелесом” или “Бостоном” 23 или 24 декабря соответственно.



Алекс может начать контактные тренировки уже 20 декабря утром и полноценно тренироваться 21 декабря», — приводит слова Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.