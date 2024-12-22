Александр Овечкин посетил опциональную тренировку «Вашингтона»

На опциональной тренировке хоккеисты могут появляться по желанию. При этом, если они не посетили её, то их не ждут никакие санкции. 20 декабря стало известно, что Овечкин может тренироваться вместе с командой, потому что практически полностью восстановился от перелома большеберцовой кости, полученного в матче с «Ютой».