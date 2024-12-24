Малкин отметился редчайшим достижением в НХЛ среди россиян. Такое удалось только Овечкину

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 29 (7+22) очков в 36 играх. За карьеру в рамках регулярок — 1323 (505+818) балла в 1180 играх. При этом сегодня Малкин набрал 500-е (180+320) очко при игре в большинстве, став всего вторым российским хоккеистом в истории НХЛ, кому покорялась эта планка.