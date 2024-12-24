Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малкин отметился редчайшим достижением в НХЛ среди россиян. Такое удалось только Овечкину

Сегодня, в ночь с 23 на 24 декабря мск, завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», победу в котором одержали хозяева со счётом 7:3.

Источник: Чемпионат.com

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал два ассиста, отметившись редчайшим достижением.

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 29 (7+22) очков в 36 играх. За карьеру в рамках регулярок — 1323 (505+818) балла в 1180 играх. При этом сегодня Малкин набрал 500-е (180+320) очко при игре в большинстве, став всего вторым российским хоккеистом в истории НХЛ, кому покорялась эта планка.

На первом месте находится форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у него 588 очков в большинстве.

НХЛ: таблица и календарь