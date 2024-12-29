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Мичков продлил серию без очков в НХЛ до семи матчей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Соцсети

Встреча, которая состоялась в Анахайме, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). В составе «Флайерз» шайбы забросили Ноа Кейтс (25-я минута), Морган Фрост (46) и Джоэль Фараби (58). У «Анахайма» отметился Трой Терри (36).

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал. Серия россиянина без результативных действий составляет семь матчей. Защитник «Флайерз» Егор Замула также очков не набрал.

В других матчах игрового дня НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ), несмотря на голевую передачу российского форварда «нефтяников» Василия Подколзина, а «Сиэтл Кракен» выиграл у «Ванкувер Кэнакс» (5:4 ОТ).

Анахайм
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
29.12.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16472 зрителя
Главные тренеры
Грег Кронин
Джон Торторелла
Вратари
Лукаш Достал
(Лукаш Достал, Лукаш Достал, Лукаш Достал)
Самуэль Эрссон
1-й период
07:30
Каттер Готье
10:25
Матвей Мичков
2-й период
21:45
Гарнет Хэтэуэй
21:50
Трой Терри
24:03
Ноа Кэйтс
(Бобби Бринк, Кэмерон Йорк)
27:07
Радко Гудас
35:38
Трой Терри
(Радко Гудас, Джексон Лакомб)
35:55
Тайсон Форстер
3-й период
45:57
Морган Фрост
(Скотт Лотон)
53:38
Дрю Хеллесон
55:30
Командный штраф
57:40
Джоэл Фараби
58:57
Фрэнк Ватрано
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь