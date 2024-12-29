Мичков продлил серию без очков в НХЛ до семи матчей

Встреча, которая состоялась в Анахайме, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). В составе «Флайерз» шайбы забросили Ноа Кейтс (25-я минута), Морган Фрост (46) и Джоэль Фараби (58). У «Анахайма» отметился Трой Терри (36).
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал. Серия россиянина без результативных действий составляет семь матчей. Защитник «Флайерз» Егор Замула также очков не набрал.
В других матчах игрового дня НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» проиграли «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ), несмотря на голевую передачу российского форварда «нефтяников» Василия Подколзина, а «Сиэтл Кракен» выиграл у «Ванкувер Кэнакс» (5:4 ОТ).