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Кучеров обошёл Овечкина по голам в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший гол в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», обогнал по заброшенным шайбам в текущем розыгрыше турнира 39-летнего капитана, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Источник: NHL.com

На момент написания новости завершился второй период. Счёт встречи 5:1 в пользу «молний». У Кучерова теперь 16 голов в сезоне. На счету форварда Овечкина, играющего в параллельном матче с «Торонто Мэйпл Лифс», 15 заброшенных шайб.

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