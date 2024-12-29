Кучеров обошёл Овечкина по голам в текущем сезоне НХЛ

На момент написания новости завершился второй период. Счёт встречи 5:1 в пользу «молний». У Кучерова теперь 16 голов в сезоне. На счету форварда Овечкина, играющего в параллельном матче с «Торонто Мэйпл Лифс», 15 заброшенных шайб.