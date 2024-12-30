«Овечкин — русский шпион и агент КГБ». Богатырская сила русской суперзвезды восхитила Америку — это было мощно!

Вот-вот наступит 2025-й год, а Александр Овечкин гремит в Национальной хоккейной лиге не тише, чем это было 20 лет назад, когда он только начинал свою великую карьеру за океаном. Sport24 вспоминает одну из самых забавных североамериканских историй с участием Ови.
Овечкин всегда отличался любовью к родине и гордился тем, что он родился в России. Капитана «Вашингтона» можно назвать одним из самых больших и искренних патриотов своей страны. Ови считает за честь представлять Россию на международной арене и всегда приезжал в расположение национальной команды в абсолютно любом физическом состоянии. Усталость, травмы, тяжелейший график — ничто не могло остановить Александра Великого в его рвении к игре за сборную.
Только вспомните, как воспитанник московского «Динамо» боролся за право выступать на двух последних Олимпиадах. Никто из игроков НХЛ и близко не приложил столько усилий к тому, чтобы изменить позицию руководства лиги в отношении турниров в Пхенчхане и Пекине. И пусть Ови не удалось достичь желаемого и все-таки приехать на Олимпийские игры в 2018-м и 2022 годах, но его старания в любом случае заслуживают уважения.
«Это гордость. Я считаю, что должен играть за сборную в любом состоянии. Это непередаваемое ощущение, когда ты надеваешь майку сборной, на тебя смотрит вся страна. В любом состоянии ты должен выходить и играть», — говорил наш герой.
Подтверждал особенные чувства Ови к национальной команде и его многолетний партнер по сборной Илья Ковальчук:
«Александр Овечкин по первому зову приезжает в сборную России. И это о многом говорит. Александр Овечкин — патриот нашей страны. Человек, который играет за сборную с травмами. Может, вам какие-то моменты не рассказывали, но я это знаю точно. Таких людей очень мало. Можно пересчитать по пальцам одной руки. Овечкин — настоящий лидер, вожак».
Интересно, что в определенный момент североамериканские болельщики в шутку начали называть Великую Восьмерку агентом КГБ. И дело тут не только в том, что нападающий очень любит Россию. Триггером для этого послужило посещение Овечкиным экскурсии в академии Федерального бюро расследований США, которое находится в штате Вирджиния. Это произошло в начале сезона-2017/18.
Перед визитом в штаб-квартиру ФБР «Вашингтон» одержал лишь одну победу в 5 матчах. При этом в 2 последних встречах команда потерпела обидные поражения с общим счетом 2:10. Сначала «Кэпиталз» разгромила «Филадельфия» (8:2), а затем с клубом из столицы США уверенно разобрался «Торонто» (2:0). Александр Овечкин в этих матчах не забросил ни одной шайбы и не набрал ни одного очка. Поэтому экскурсия пришлась как нельзя кстати — лучшему снайперу современности определенно не мешало бы развеяться и выпустить пар.
Это мероприятие Ови посетил не в одиночку, а со всей командой. Но, разумеется, к капитану «Столичных» было приковано отдельное внимание. В программе хоккеистов была не только экскурсия и теория, но и практика. Им было предложено проверить на себе те упражнения, которые выполняют сотрудники ФБР. Например, Андре Бураковски и Никлас Бэкстрем попробовали себя в рукопашном бою.
А Александр Овечкин и Евгений Кузнецов получили возможность продемонстрировать мощь и физическую силу — им нужно было с помощью ручного тарана выбить запертую дверь. И Ови справился с этой задачей блестяще. Хоть он потом и признался, что это было очень непросто.
«Было очень круто и довольно тяжело. Играть в хоккей, я думаю, проще, чем быть специальным агентом», — сказал великий снайпер.
Болельщики в социальных сетях тут же прозвали звезду «Вашингтона» «русским шпионом», «секретным агентом», «агентом КГБ» и «русским спецназовцем». А один из поклонников признался, что испугался бы, если бы Ови таким путем ворвался к нему домой.
Посещение экскурсии в академии ФБР оказало благотворное влияние на команду Александра Овечкина. Уже в следующем матче «Кэпиталз» одержали победу, а наш звездный соотечественник отметился заброшенной шайбой.
Автор: Максим Самарцев