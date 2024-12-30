«Овечкин — русский шпион и агент КГБ». Богатырская сила русской суперзвезды восхитила Америку — это было мощно!

Перед визитом в штаб-квартиру ФБР «Вашингтон» одержал лишь одну победу в 5 матчах. При этом в 2 последних встречах команда потерпела обидные поражения с общим счетом 2:10. Сначала «Кэпиталз» разгромила «Филадельфия» (8:2), а затем с клубом из столицы США уверенно разобрался «Торонто» (2:0). Александр Овечкин в этих матчах не забросил ни одной шайбы и не набрал ни одного очка. Поэтому экскурсия пришлась как нельзя кстати — лучшему снайперу современности определенно не мешало бы развеяться и выпустить пар.