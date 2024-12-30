Хоккеиста «Филадельфии» Мичкова оштрафовали за опасную игру высоко поднятой клюшкой

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова на максимально возможную сумму за опасную игру высоко поднятой клюшкой в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Встреча состоялась в ночь на 30 декабря по московскому времени и завершилась победой «Лос-Анджелеса» со счетом 5:4. Мичков получил двухминутный штраф в третьем периоде за опасную игру высоко поднятой клюшкой против нападающего Куинтона Байфилда. Россиянин должен выплатить $2,474 тыс.
Мичков в игре с «Лос-Анджелесом» отметился голом и результативным пасом. Всего на счету российского нападающего «Филадельфии», который проводит первый сезон в НХЛ, 29 очков (12 голов + 17 передач) в 35 матчах. Он является лидером по числу результативных действий среди новичков в нынешнем регулярном чемпионате.