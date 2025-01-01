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Бучневич отдал голевую передачу в матче «Зимней классики» НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. «Сент-Луис» одержал победу на выезде над «Чикаго» в матче «Зимней классики» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:2.

У победителей шайбы забросили Кэм Фаулер (2-я и 38-я минуты), Джордан Кайру (9), Джастин Фолк (28), Дилан Холлоуэй (34), Александр Тексье (57), у проигравших — Тэйлор Холл (16) и Тайлер Бертуцци (52). Матч прошел на бейсбольном стадионе «Ригли Филд», который вмещает 41,6 тыс. зрителей. Нападающий гостей Павел Бучневич отметился 15-й голевой передачей, всего на его счету 24 очка по системе «гол + пас» (9+15). Россияне в последний раз набирали очки в играх «Зимней классики» в 2022 году — в матче «Сент-Луиса» и «Миннесоты» (6:4) в Миннеаполисе у победителей забили Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, голевыми передачами у гостей отметились Барбашев и Бучневич, гол и две передачи записал на свой счет Кирилл Капризов.

Защитник «Чикаго» Кэм Фаулер стал первым игроком в истории НХЛ, кто провел 1 000-й матч в карьере в лиге на открытом воздухе. Выбранный «Чикаго» под первым номером драфта НХЛ в 2023 году 19-летний Коннор Бедард стал шестым молодым хоккеистом в истории лиги, впервые сыгравшим на открытом воздухе после Йессе Пульярви, Патрика Лайне, Шона Кутюрье, Остона Мэттьюса и Джордана Стаала.

«Сент-Луис» занимает пятое место в Центральном дивизионе, в 39 матчах набрав 40 очков. «Чикаго» в этом же дивизионе занимает последнее место, в 38 матчах набрав 26 очков. Следующий матч «Сент-Луис» сыграет 3 января дома с «Оттавой», «Чикаго» в этот же день примет «Монреаль».

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 броска в выездном матче с «Торонто» (1:3).

Чикаго
2:6
0:0, 0:0, 0:0
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
1.01.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Wrigley Field
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джим Монтгомери
Вратари
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Голы в большинстве
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Голы в меньшинстве
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Сент-Луис
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