Бучневич отдал голевую передачу в матче «Зимней классики» НХЛ

У победителей шайбы забросили Кэм Фаулер (2-я и 38-я минуты), Джордан Кайру (9), Джастин Фолк (28), Дилан Холлоуэй (34), Александр Тексье (57), у проигравших — Тэйлор Холл (16) и Тайлер Бертуцци (52). Матч прошел на бейсбольном стадионе «Ригли Филд», который вмещает 41,6 тыс. зрителей. Нападающий гостей Павел Бучневич отметился 15-й голевой передачей, всего на его счету 24 очка по системе «гол + пас» (9+15). Россияне в последний раз набирали очки в играх «Зимней классики» в 2022 году — в матче «Сент-Луиса» и «Миннесоты» (6:4) в Миннеаполисе у победителей забили Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, голевыми передачами у гостей отметились Барбашев и Бучневич, гол и две передачи записал на свой счет Кирилл Капризов.