Хоккеист «Эдмонтона» Подколзин прервал 14-матчевую серию без голов

Подколзин прервал 14-матчевую серию без голов. Он отличился впервые с 1 декабря 2024 года, тогда российский нападающий забросил одну шайбу в гостевом матче против «Колорадо» (4:1). Всего в текущем сезоне Подколзин забросил четыре шайбы в 38 матчах, на счету игрока также 10 результативных передач.