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Хоккеист «Эдмонтона» Подколзин прервал 14-матчевую серию без голов

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. «Эдмонтон» дома со счетом 4:2 обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Jason Mowry/Getty Images

В составе победителей шайбы забросили Василий Подколзин (1-я минута), Джефф Скиннер (6), Райан Ньюджент-Хопкинс (32) и Леон Драйзайтль (60). У «Сиэтла» отличились Чендлер Стивенсон (36), Джейден Шварц (48).

Подколзин прервал 14-матчевую серию без голов. Он отличился впервые с 1 декабря 2024 года, тогда российский нападающий забросил одну шайбу в гостевом матче против «Колорадо» (4:1). Всего в текущем сезоне Подколзин забросил четыре шайбы в 38 матчах, на счету игрока также 10 результативных передач.

«Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 51 очко в 39 матчах. «Сиэтл» — шестой в Тихоокеанском дивизионе с 37 очками после 40 встреч. В следующем матче «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Бостоном» 8 января, «Сиэтл» 7 января примет «Нью-Джерси».

«Нэшвилл» на выезде со счетом 4:1 обыграл «Калгари», в составе победителей нападающий Федор Свечков набрал два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу. В других матчах игрового дня «Лос-Анджелес» на своем льду переиграл «Тампу» (2:1), «Вегас» дома был сильнее «Баффало» (3:1).

Сиэтл
2:4
0:2, 1:1, 1:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
5.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Крис Ноблаух
Вратари
Филипп Грубауэр
(Филипп Грубауэр)
Кэлвин Пикар
1-й период
00:57
Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Виктор Арвидссон)
05:18
Джефф Скиннер
(Дерек Райан, Каспери Капанен)
2-й период
20:24
Коннор Макдэвид
26:01
Эван Бушар
31:52
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Браун, Бретт Кулак)
33:53
Тай Картье
35:56
Чендлер Стивенсон
3-й период
47:27
Джейден Шварц
(Винс Данн, Каапо Какко)
58:02
Леон Драйзайтль
(Виктор Арвидссон, Эван Бушар)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Сиэтл
НХЛ: таблица и календарь