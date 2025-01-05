Хоккеист «Эдмонтона» Подколзин прервал 14-матчевую серию без голов

В составе победителей шайбы забросили Василий Подколзин (1-я минута), Джефф Скиннер (6), Райан Ньюджент-Хопкинс (32) и Леон Драйзайтль (60). У «Сиэтла» отличились Чендлер Стивенсон (36), Джейден Шварц (48).
Подколзин прервал 14-матчевую серию без голов. Он отличился впервые с 1 декабря 2024 года, тогда российский нападающий забросил одну шайбу в гостевом матче против «Колорадо» (4:1). Всего в текущем сезоне Подколзин забросил четыре шайбы в 38 матчах, на счету игрока также 10 результативных передач.
«Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 51 очко в 39 матчах. «Сиэтл» — шестой в Тихоокеанском дивизионе с 37 очками после 40 встреч. В следующем матче «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Бостоном» 8 января, «Сиэтл» 7 января примет «Нью-Джерси».
«Нэшвилл» на выезде со счетом 4:1 обыграл «Калгари», в составе победителей нападающий Федор Свечков набрал два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу. В других матчах игрового дня «Лос-Анджелес» на своем льду переиграл «Тампу» (2:1), «Вегас» дома был сильнее «Баффало» (3:1).