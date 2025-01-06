Тренер Овечкина по ОФП ответил на вопрос, употребляет ли Александр фастфуд

«Так как я не нахожусь с Сашей 24 часа в сутки, проконтролировать то, что он употребляет в пищу, мне не представляется возможным. Но я всё-таки питаю надежды, что он старается питаться правильно и если и ест что-то не совсем правильное для спортсменов, то делает это нечасто (смеётся).



Является ли диета необходимой частью подготовки? Если это необходимо спортсмену, то да. Что касается Александра, нельзя сказать однозначно, что ему нужны какие-то диеты. Это тоже процесс, который не идёт в отрыве от всей остальной подготовки. В каких-то моментах ему, наверное, стоило бы больше последить за питанием, а где-то в этом целесообразности нет», — приводит слова Бурлаченко группа команды Александра Овечкина в социальной сети «ВКонтакте».