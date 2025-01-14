Форвард «Филадельфии» Мичков отдал голевую передачу в матче НХЛ против «Флориды»

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. «Филадельфия» обыграла «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3.
У победителей шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (28-я минута), Ноа Кейтс (43, 55), Морган Фрост (46), у проигравших — Сэм Райнхарт (8, 44), Увис Балинскис (10).
20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом команды. На счету россиянина теперь 31 очко по системе «гол + пас» (13 + 18) в 42 матчах, он занимает второе место в списке самых результативных новичков лиги нынешнего сезона НХЛ. Американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон возглавляет список с 32 (3 + 29) очками в 42 встречах. Одноклубник Мичкова защитник Егор Замула в матче против «Флориды» записал на свой счет голевой пас.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков. У «Филадельфии» вторым вратарем был заявлен Иван Федотов, в последний раз он играл 8 января.
«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, в 44 матчах набрав 43 очка. «Флорида» идет второй в Атлантическом дивизионе с 53 очками после 44 встреч. В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Коламбусом» в ночь на 15 января, «Флорида» в этот же день на выезде встретится с «Нью-Джерси».