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Форвард «Филадельфии» Мичков отдал голевую передачу в матче НХЛ против «Флориды»

«Филадельфия» победила «Флориду» со счетом 4:3.

Источник: Ronald Martinez/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. «Филадельфия» обыграла «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3.

У победителей шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (28-я минута), Ноа Кейтс (43, 55), Морган Фрост (46), у проигравших — Сэм Райнхарт (8, 44), Увис Балинскис (10).

20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом команды. На счету россиянина теперь 31 очко по системе «гол + пас» (13 + 18) в 42 матчах, он занимает второе место в списке самых результативных новичков лиги нынешнего сезона НХЛ. Американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон возглавляет список с 32 (3 + 29) очками в 42 встречах. Одноклубник Мичкова защитник Егор Замула в матче против «Флориды» записал на свой счет голевой пас.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков. У «Филадельфии» вторым вратарем был заявлен Иван Федотов, в последний раз он играл 8 января.

«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, в 44 матчах набрав 43 очка. «Флорида» идет второй в Атлантическом дивизионе с 53 очками после 44 встреч. В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Коламбусом» в ночь на 15 января, «Флорида» в этот же день на выезде встретится с «Нью-Джерси».

Филадельфия
4:3
0:2, 1:0, 3:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
14.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center
Главные тренеры
Джон Торторелла
Пол Морис
Вратари
Самуэль Эрссон
Сергей Бобровский
1-й период
06:49
Александр Барков
07:59
Сэм Райнхарт
09:34
Увис Балинскис
(Эван Родригес, Нэйт Шмидт)
11:34
Шон Кутюрье
11:34
Эй Джей Грир
14:43
Егор Замула
17:59
Эван Родригес
2-й период
27:51
Гарнет Хэтэуэй
30:04
Йеспер Боквист
3-й период
40:43
Александр Барков
42:01
Ноа Кэйтс
(Трэвис Санхейм, Расмус Ристолайнен)
42:55
Шон Кутюрье
43:35
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Александр Барков)
44:14
Дмитрий Куликов
45:59
Морган Фрост
(Матвей Мичков, Джейми Драйсдейл)
54:09
Ноа Кэйтс
(Егор Замула, Тайсон Форстер)
Овертайм
60:00
Мэттью Ткачак
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
14
5
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Флорида
НХЛ: таблица и календарь