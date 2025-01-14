Форвард «Филадельфии» Мичков отдал голевую передачу в матче НХЛ против «Флориды»

«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, в 44 матчах набрав 43 очка. «Флорида» идет второй в Атлантическом дивизионе с 53 очками после 44 встреч. В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Коламбусом» в ночь на 15 января, «Флорида» в этот же день на выезде встретится с «Нью-Джерси».