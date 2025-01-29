«Вегас» уступил «Далласу» в НХЛ. Дорофеев забросил 22-ю шайбу в сезоне

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. «Даллас» обыграл «Вегас» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Маврик Бурк (4-я минута) и Уайатт Джонстон (26, 52, 61). У «Вегаса» отличились Джек Айкел (2), Томаш Гертл (7), Павел Дорофеев (24).
Дорофеев также отметился голевой передачей, на счету российского форварда теперь 33 очка (22 гола + 11 голевых передач) в 51 матче. Результативной передачей отметился защитник «Вегаса» Иван Барбашев, в активе которого 33 (15+18) очка в 41 матче. Выступающие за «Даллас» нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин не отметились результативными действиями.
«Даллас» идет на втором месте Центрального дивизиона с 65 очками после 50 встреч. «Вегас» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 67 очками после 51 игры. В следующем матче «Вегас» примет «Коламбус» 31 января, «Даллас» 1 февраля дома сыграет с «Ванкувером».
В других матчах игрового дня «Анахайм» на выезде обыграл «Сиэтл» (6:4). «Вашингтон» в гостях победил «Калгари» (3:1), российский нападающий гостей Александр Овечкин не сумел отличиться во втором матче подряд.