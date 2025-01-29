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«Вегас» уступил «Далласу» в НХЛ. Дорофеев забросил 22-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий также отметился голевой передачей.

Источник: Ethan Miller/Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. «Даллас» обыграл «Вегас» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Маврик Бурк (4-я минута) и Уайатт Джонстон (26, 52, 61). У «Вегаса» отличились Джек Айкел (2), Томаш Гертл (7), Павел Дорофеев (24).

Дорофеев также отметился голевой передачей, на счету российского форварда теперь 33 очка (22 гола + 11 голевых передач) в 51 матче. Результативной передачей отметился защитник «Вегаса» Иван Барбашев, в активе которого 33 (15+18) очка в 41 матче. Выступающие за «Даллас» нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин не отметились результативными действиями.

«Даллас» идет на втором месте Центрального дивизиона с 65 очками после 50 встреч. «Вегас» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 67 очками после 51 игры. В следующем матче «Вегас» примет «Коламбус» 31 января, «Даллас» 1 февраля дома сыграет с «Ванкувером».

В других матчах игрового дня «Анахайм» на выезде обыграл «Сиэтл» (6:4). «Вашингтон» в гостях победил «Калгари» (3:1), российский нападающий гостей Александр Овечкин не сумел отличиться во втором матче подряд.

Вегас
3:4
2:1, 1:1, 0:1
ОТ
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
29.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Питер Дебур
Вратари
Адин Хилл
Джейк Эттингер
1-й период
01:54
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Марк Стоун)
03:41
Маврик Бурк
(Миро Хейсканен, Мэтт Дюшен)
06:35
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Николас Хэг)
2-й период
22:42
Лиан Биксель
23:42
Илья Любушкин
23:57
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
25:04
Уайатт Джонстон
(Роопе Хинтц)
25:07
Николя Руа
25:07
Николя Руа
3-й период
47:56
Марк Стоун
51:54
Уайатт Джонстон
(Роопе Хинтц, Джейсон Робертсон)
Овертайм
60:20
Уайатт Джонстон
(Роопе Хинтц, Эса Линделл)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Даллас
НХЛ: таблица и календарь