«Вегас» уступил «Далласу» в НХЛ. Дорофеев забросил 22-ю шайбу в сезоне

Дорофеев также отметился голевой передачей, на счету российского форварда теперь 33 очка (22 гола + 11 голевых передач) в 51 матче. Результативной передачей отметился защитник «Вегаса» Иван Барбашев, в активе которого 33 (15+18) очка в 41 матче. Выступающие за «Даллас» нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин не отметились результативными действиями.