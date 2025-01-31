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«Калгари» обменяет российского хоккеиста Кузьменко в «Филадельфию»

Россиянин выступает за «Калгари» с февраля 2024 года.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Российский нападающий Андрей Кузьменко перейдет из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» в «Филадельфию» в рамках обмена. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

По информации источника, в рамках обмена в «Филадельфию» перейдут Кузьменко и канадский нападающий Джейкоб Пеллетье. Также «Филадельфия» получит выбор во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и седьмом раунде драфта 2028 года. В «Калгари» отправятся канадский форвард Морган Фрост и американский нападающий Джоэль Фараби.

Кузьменко 28 лет, он выступает за «Калгари» с февраля 2024 года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ россиянин в 37 встречах набрал 15 (4 + 11) очков по системе «гол + пас». Ранее в НХЛ он играл за «Ванкувер», всего в лиге он провел 190 матчей, в которых набрал 135 (65 + 70) очков. В Фонбет — Континентальной хоккейной лиге Кузьменко выступал за московский ЦСКА и петербургский СКА.

«Калгари» идет на четвертом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 57 очков после 50 матчей. «Филадельфия» с 52 очками в 53 встречах располагается на седьмой строчке в таблице Столичного дивизиона. Следующий матч «Калгари» проведет 2 февраля дома против «Детройта», «Филадельфия» в тот же день сыграет в гостях с «Колорадо».

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