«Калгари» обменяет российского хоккеиста Кузьменко в «Филадельфию»

Кузьменко 28 лет, он выступает за «Калгари» с февраля 2024 года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ россиянин в 37 встречах набрал 15 (4 + 11) очков по системе «гол + пас». Ранее в НХЛ он играл за «Ванкувер», всего в лиге он провел 190 матчей, в которых набрал 135 (65 + 70) очков. В Фонбет — Континентальной хоккейной лиге Кузьменко выступал за московский ЦСКА и петербургский СКА.