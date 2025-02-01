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Бобровский догнал Гашека и вошел в топ-25 по числу матчей в НХЛ среди вратарей

Домашняя игра против «Чикаго» стала для россиянина 735-й в регулярных чемпионатах лиги.

Источник: Joel Auerbach/Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сравнялся с двукратным обладателем Кубка Стэнли чехом Домиником Гашеком и вошел в топ-25 по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди вратарей.

Прошедшая домашняя игра против «Чикаго» (5:1) стала для Бобровского 735-й в регулярных чемпионатах лиги. Теперь он вместе с Гашеком делит 25-е место по этому показателю. Рекордсменом является канадец Мартин Бродёр (1 266).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Джона Гаджович (6-я минута), Сэм Райнхарт (11), Мэттью Ткачук (37), Эван Родригес (41) и Картер Вераге (50). У проигравших отличился Лэндон Слаггерт (1).

«Флорида» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 65 очков в 53 матчах. «Чикаго» располагается на последнем, восьмом месте Центрального дивизиона с 37 очками после 52 игр. В следующем матче «Флорида» 3 февраля примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго» 6 февраля встретится на своем льду с «Эдмонтоном».

Флорида
5:1
2:1, 1:0, 2:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
1.02.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19457 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Люк Ричардсон
Вратари
Сергей Бобровский
Петр Мразек
1-й период
00:07
Лэндон Слаггерт
(Райан Донато)
02:43
Джейсон Дикинсон
05:28
Джона Гаджович
(Нико Миккола, Эй Джей Грир)
05:28
Командный штраф
10:19
Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад, Александр Барков)
11:00
Джона Гаджович
2-й период
23:59
Нико Миккола
32:06
Лэндон Слаггерт
32:06
Лэндон Слаггерт
32:38
Эван Родригес
36:29
Мэттью Ткачак
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
3-й период
40:10
Эван Родригес
(Антон Лунделл)
44:56
Эван Родригес
49:14
Илья Михеев
49:37
Картер Верхэге
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
54:19
Колтон Дач
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь