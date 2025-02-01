Бобровский догнал Гашека и вошел в топ-25 по числу матчей в НХЛ среди вратарей

Прошедшая домашняя игра против «Чикаго» (5:1) стала для Бобровского 735-й в регулярных чемпионатах лиги. Теперь он вместе с Гашеком делит 25-е место по этому показателю. Рекордсменом является канадец Мартин Бродёр (1 266).