Бобровский догнал Гашека и вошел в топ-25 по числу матчей в НХЛ среди вратарей

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сравнялся с двукратным обладателем Кубка Стэнли чехом Домиником Гашеком и вошел в топ-25 по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди вратарей.
Прошедшая домашняя игра против «Чикаго» (5:1) стала для Бобровского 735-й в регулярных чемпионатах лиги. Теперь он вместе с Гашеком делит 25-е место по этому показателю. Рекордсменом является канадец Мартин Бродёр (1 266).
В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Джона Гаджович (6-я минута), Сэм Райнхарт (11), Мэттью Ткачук (37), Эван Родригес (41) и Картер Вераге (50). У проигравших отличился Лэндон Слаггерт (1).
«Флорида» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 65 очков в 53 матчах. «Чикаго» располагается на последнем, восьмом месте Центрального дивизиона с 37 очками после 52 игр. В следующем матче «Флорида» 3 февраля примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго» 6 февраля встретится на своем льду с «Эдмонтоном».