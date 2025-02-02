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Пас Цыплакова и гол экс-игрока СКА принесли «Айлендерс» победу над «Тампой»

Пас Цыплакова и гол Деанджело принесли «Айлендерс» победу над «Тампой» в НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Айлендерс» шайбы в основное время забросили Адам Боквист (39-я минута) и Кайл Палмьери (47). Автором победного гола в овертайме стал бывший защитник петербургского СКА Тони Деанджело (61). У «Тампы» отличились Джейк Гюнцель (26) и российский нападающий Никита Кучеров (60).

Никита Кучеров продлил личную результативную серию до трех матчей. Всего в 49 играх сезона-2024/25 НХЛ он набрал 76 очков (24 гола и 52 передачи).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 36 и был признан третьей звездой матча. Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился голевой передачей. Вратарь «островитян» Илья Сорокин совершил 28 сейвов после 30 бросков и стал второй звездой встречи. Защитник гостей Александр Романов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал четыре броска и провел три силовых приема.

В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Каролины Харрикейнз» без российского форварда Андрея Свечникова проиграли «Лос-Анджелес Кингз» (2:4), «Оттава Сенаторз» разгромили «Миннесоту Уайлд» (6:0), «Питтсбург Пингвинз» выиграли у «Нэшвилл Предаторз» (3:0), а «Торонто Мейпл Лифс» на выезде одолели «Эдмонтон Ойлерз» (4:3).

Тампа-Бэй
2:3
0:0, 1:1, 1:1
ОТ
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
2.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Патрик Руа
Вратари
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Илья Сорокин
1-й период
19:30
Адам Пелек
2-й период
25:39
Джейк Гюнцель
(Эрик Чернак, Гейдж Гонсалвес)
31:46
Мэтью Барзал
35:29
Командный штраф
38:16
Адам Боквист
(Мэтью Барзал, Симон Хольмстрем)
3-й период
44:36
Земгус Гиргенсонс
46:41
Кайл Палмиери
(Максим Цыплаков)
54:17
Кэм Аткинсон
54:17
Кэм Аткинсон
54:17
Марк Гаткомб
54:17
Марк Гаткомб
59:13
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Брэйден Пойнт)
Овертайм
60:33
Энтони Деанджело
(Бо Хорват, Симон Хольмстрем)
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
13
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь