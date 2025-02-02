Пас Цыплакова и гол экс-игрока СКА принесли «Айлендерс» победу над «Тампой»

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Айлендерс» шайбы в основное время забросили Адам Боквист (39-я минута) и Кайл Палмьери (47). Автором победного гола в овертайме стал бывший защитник петербургского СКА Тони Деанджело (61). У «Тампы» отличились Джейк Гюнцель (26) и российский нападающий Никита Кучеров (60).