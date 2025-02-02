Пас Цыплакова и гол экс-игрока СКА принесли «Айлендерс» победу над «Тампой»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Айлендерс» шайбы в основное время забросили Адам Боквист (39-я минута) и Кайл Палмьери (47). Автором победного гола в овертайме стал бывший защитник петербургского СКА Тони Деанджело (61). У «Тампы» отличились Джейк Гюнцель (26) и российский нападающий Никита Кучеров (60).
Никита Кучеров продлил личную результативную серию до трех матчей. Всего в 49 играх сезона-2024/25 НХЛ он набрал 76 очков (24 гола и 52 передачи).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 36 и был признан третьей звездой матча. Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился голевой передачей. Вратарь «островитян» Илья Сорокин совершил 28 сейвов после 30 бросков и стал второй звездой встречи. Защитник гостей Александр Романов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал четыре броска и провел три силовых приема.
В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Каролины Харрикейнз» без российского форварда Андрея Свечникова проиграли «Лос-Анджелес Кингз» (2:4), «Оттава Сенаторз» разгромили «Миннесоту Уайлд» (6:0), «Питтсбург Пингвинз» выиграли у «Нэшвилл Предаторз» (3:0), а «Торонто Мейпл Лифс» на выезде одолели «Эдмонтон Ойлерз» (4:3).