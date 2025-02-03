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Второй номер драфта НХЛ Левшунов вызван в основной состав «Чикаго»

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19-летний белорусский защитник Артем Левшунов вызван в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс», сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу команды.

Источник: ФХБ

В нынешнем сезоне Левшунов, выбранный «Чикаго» под общим 2-м номером на драфте НХЛ 2024 года, выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «ястребов» «Рокфорд Айсхогс». В 38 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «-5».

«Поскольку в чемпионате АХЛ сейчас перерыв на Матч звезд, мы решили, что вызов в основную команду будет хорошей возможностью для развития Артема. Он получит опыт тренировок на уровне НХЛ, чего не смог сделать во время тренировочного лагеря перед сезоном из-за травмы, — сказал генеральный менеджер “Чикаго” Кайл Дэвидсон. — Мы не ожидаем, что Левшунов сыграет в лиге во время своего вызова, но уверены, что этот опыт будет положительным для него».

Накануне в связи с перерывом на Матч звезд АХЛ в основной состав «Филадельфии Флайерз» из фарм-клуба был вызван белорусский голкипер Алексей Колосов, который уже провел за «летчиков» 15 матчей в сезоне НХЛ.

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