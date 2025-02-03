Второй номер драфта НХЛ Левшунов вызван в основной состав «Чикаго»

В нынешнем сезоне Левшунов, выбранный «Чикаго» под общим 2-м номером на драфте НХЛ 2024 года, выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «ястребов» «Рокфорд Айсхогс». В 38 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «-5».
«Поскольку в чемпионате АХЛ сейчас перерыв на Матч звезд, мы решили, что вызов в основную команду будет хорошей возможностью для развития Артема. Он получит опыт тренировок на уровне НХЛ, чего не смог сделать во время тренировочного лагеря перед сезоном из-за травмы, — сказал генеральный менеджер “Чикаго” Кайл Дэвидсон. — Мы не ожидаем, что Левшунов сыграет в лиге во время своего вызова, но уверены, что этот опыт будет положительным для него».
Накануне в связи с перерывом на Матч звезд АХЛ в основной состав «Филадельфии Флайерз» из фарм-клуба был вызван белорусский голкипер Алексей Колосов, который уже провел за «летчиков» 15 матчей в сезоне НХЛ.