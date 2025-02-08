Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб

Драйзайтль в шестой раз за карьеру забросил минимум 40 шайб в регулярном чемпионате НХЛ, став 26-м игроком в истории лиги с таким показателем. Личным рекордом результативности для немца является 55 голов в сезоне-2021/22. Рекорд по числу проведенных регулярных чемпионатов с минимум 40 шайбами принадлежит российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (13 сезонов). В топ-26 по этому показателю из россиян также входит Илья Ковальчук (6).