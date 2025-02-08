Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб

ОТТАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Германии и «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо» и первым достиг отметки в 40 заброшенных шайб в текущем сезоне.
«Эдмонтон» уступил «Колорадо» (4:5). У хозяев голы забили Драйзайтль (11-я и 36-я минуты) и Корри Перри (13, 28). В составе гостей шайбы забросили Натан Маккиннон (10), Кейл Макар (12, 27), Артурри Лехконен (19) и Мартин Нечас (56).
Драйзайтль в шестой раз за карьеру забросил минимум 40 шайб в регулярном чемпионате НХЛ, став 26-м игроком в истории лиги с таким показателем. Личным рекордом результативности для немца является 55 голов в сезоне-2021/22. Рекорд по числу проведенных регулярных чемпионатов с минимум 40 шайбами принадлежит российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (13 сезонов). В топ-26 по этому показателю из россиян также входит Илья Ковальчук (6).
Маккиннон продолжает удерживать лидерство в списке бомбардиров нынешнего сезона, в его активе 87 очков (21 гол + 66 результативных передач). Драйзайтль занимает второе место, имея на счету 83 очка (40+43). Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, оставшийся в прошедшем матче без результативных действий, занимает четвертую позицию с 71 очком (22+49), канадского нападающего также опережает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров (79; 25+54).
«Эдмонтон» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 72 очка в 55 матчах. «Колорадо» занимает четвертое место в Центральном дивизионе с 68 очками после 57 игр. Следующий матчи команды проведут после Турнира четырех наций — «Эдмонтон» 22 февраля сыграет в гостях против «Филадельфии», «Колорадо» днем позднее встретится на выезде с «Нэшвиллом».