Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, как Овечкин помог ему пройти в раздевалку «Вашингтона»

АБУ-ДАБИ, 8 февраля. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин помог голкиперу московского футбольного клуба «Динамо» Игорю Лещуку пройти в раздевалку команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Лещук рассказал ТАСС.
Овечкин близок к рекорду канадского форварда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. Россиянин забросил 879 шайб, Гретцки — 894.
«Я слежу за успехами Александра Овечкина, почти каждое утро открываю телеграм, смотрю, — сказал Лещук. — Я думаю, что в этом сезоне он побьет рекорд Гретцки. Я не пишу ему, потому что понимаю, что ему много кто пишет. Но у нас есть контакты друг друга, он мне помогал в позапрошлом году пройти в раздевалку “Вашингтона”».
«Я был на игре, после матча он пригласил в раздевалку, было интересно посмотреть, как у них там. Помещение очень огромное, интересно, да, но все в чисто американском стиле. Меня больше всего удивило, что после игры они ушли в тренажерный зал. Но у них такая специфика, просто нам, футболистам, не понять. Но было прикольно. Так не переписываемся, ничего, я внутри болею за него. У отца дома лежит свитер с росписью, поэтому получается всей семью следим», — добавил Лещук.
Овечкин является воспитанником хоккейного клуба «Динамо». За футбольный клуб он забил 1 мяч в товарищеском матчем против московского «Амкала», также он посещал базу футболистов.