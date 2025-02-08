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«Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Кучеров набрал три очка

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тампы».

Источник: Nic Antaya/Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. «Тампа» в гостях со счетом 6:3 обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хэгел (2-я, 58-я минуты), Эрик Чернак (3), Брэйден Пойнт (12), Ник Пол (16) и Дилан Дьюк (45). У «Детройта» отличились Владимир Тарасенко (10), Патрик Кейн (17) и Алекс Дебринкэт (25).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Тампы» в регулярных чемпионатах НХЛ: игрок отдал три голевые передачи и довел количество очков в регулярных сезонах до 955 (345 голов + 610 результативных передач).

Кучеров также вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов «Тампы» в регулярных чемпионатах, обойдя одноклубника Виктора Хедмана, у которого 607 передач.

Тарасенко забросил 300-ю шайбу в НХЛ, также на счету российского нападающего 351 голевая передача в 804 играх. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 37.

Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. «Тампа» занимает третье место с 64 очками после 54 встреч. «Детройт» идет на пятой строчке с 61 очком после 55 игр. В следующем матче «Тампа» 9 февраля на выезде сыграет с «Монреалем», «Детройт» проведет следующую игру 22 февраля, команда примет «Миннесоту».

Детройт
3:6
2:4, 1:0, 0:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
8.02.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Джон Купер
Вратари
Алекс Лайон
(Кэм Тэлбот, Кэм Тэлбот)
Андрей Василевский
1-й период
01:28
Брэндон Хагель
(Эрик Чернак, Никита Кучеров)
02:56
Эрик Чернак
(Никита Кучеров, Райан Макдона)
09:47
Владимир Тарасенко
(Мориц Зайдер, Алекс Дебринкэт)
11:49
Брэйден Пойнт
(Гейдж Гонсалвес, Брэндон Хагель)
15:13
Ник Пол
(Эрик Чернак, Брэндон Хагель)
16:46
Никита Кучеров
16:54
Патрик Кейн
(Алекс Дебринкэт, Лукас Раймонд)
2-й период
26:30
Никита Кучеров
34:29
Алекс Дебринкэт
3-й период
44:10
Дилан Дюк
(Митчелл Чаффи, Ник Пербикс)
57:57
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Райан Макдона)
Статистика
10
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Детройт
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь