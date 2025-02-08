«Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Кучеров набрал три очка

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. «Тампа» в гостях со счетом 6:3 обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хэгел (2-я, 58-я минуты), Эрик Чернак (3), Брэйден Пойнт (12), Ник Пол (16) и Дилан Дьюк (45). У «Детройта» отличились Владимир Тарасенко (10), Патрик Кейн (17) и Алекс Дебринкэт (25).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Тампы» в регулярных чемпионатах НХЛ: игрок отдал три голевые передачи и довел количество очков в регулярных сезонах до 955 (345 голов + 610 результативных передач).
Кучеров также вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов «Тампы» в регулярных чемпионатах, обойдя одноклубника Виктора Хедмана, у которого 607 передач.
Тарасенко забросил 300-ю шайбу в НХЛ, также на счету российского нападающего 351 голевая передача в 804 играх. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 37.
Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. «Тампа» занимает третье место с 64 очками после 54 встреч. «Детройт» идет на пятой строчке с 61 очком после 55 игр. В следующем матче «Тампа» 9 февраля на выезде сыграет с «Монреалем», «Детройт» проведет следующую игру 22 февраля, команда примет «Миннесоту».