«Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ. Кучеров набрал три очка

Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. «Тампа» занимает третье место с 64 очками после 54 встреч. «Детройт» идет на пятой строчке с 61 очком после 55 игр. В следующем матче «Тампа» 9 февраля на выезде сыграет с «Монреалем», «Детройт» проведет следующую игру 22 февраля, команда примет «Миннесоту».