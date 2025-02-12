Россиянин возглавил рейтинг задрафтованных клубами НХЛ игроков

Портал составил список 100 лучших проспектов младше 23 лет, еще не закрепившихся в клубах НХЛ. Лидирует в рейтинге Демидов, который был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ 2024 года под пятым номером. Второе место занимает американский защитник «Миннесоты Уайлд» Зеев Буим, выступающий сейчас в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) за Университет Денвера. На третьей строчке располагается второй номер драфта 2024 года белорусский защитник Артем Левшунов, который в нынешнем сезоне играет за фарм-клуб «Чикаго Блэкхокс» — «Рокфорд Айсхогс».
Также в топ-100 попали россияне Антон Силаев («Торпедо»/ «Нью-Джерси Девилз»; 14-е место), Данила Юров («Металлург»/ «Миннесота»; 19), Дмитрий Симашев («Локомотив»/ «Юта»; 26), Даниил Бут («Локомотив»/ «Юта»; 52), Игорь Чернышов («Динамо»/ «Сан-Хосе Шаркс»; 69), Матвей Гридин («Калгари Флэймз»; 73), Иван Мирошниченко («Вашингтон Кэпиталз»; 77), Федор Свечков («Нэшвилл Предаторз»; 83), Никита Артамонов («Торпедо»/ «Каролина Харрикейнз»; 96) и Марат Хуснутдинов («Миннесота»; 98).
Демидову 19 лет. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он принял участие в 53 матчах, в которых набрал 45 очков (19 голов и 26 передач).