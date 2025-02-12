Россиянин возглавил рейтинг задрафтованных клубами НХЛ игроков

Портал составил список 100 лучших проспектов младше 23 лет, еще не закрепившихся в клубах НХЛ. Лидирует в рейтинге Демидов, который был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ 2024 года под пятым номером. Второе место занимает американский защитник «Миннесоты Уайлд» Зеев Буим, выступающий сейчас в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) за Университет Денвера. На третьей строчке располагается второй номер драфта 2024 года белорусский защитник Артем Левшунов, который в нынешнем сезоне играет за фарм-клуб «Чикаго Блэкхокс» — «Рокфорд Айсхогс».