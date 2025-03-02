Бучневич продлил результативную серию в НХЛ до шести игр

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелесом».
Встреча, которая прошла на площадке «Сент-Луиса», завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Бучневич стал автором второй шайбы команды. Результативная серия форварда составляет шесть матчей, всего на его счету в текущем сезоне 42 очка (13 шайб + 29 передач) в 59 матчах.
«Сент-Луис» набрал 64 очка в 61 игре и поднялся на пятое место в Центральном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 70 очками в 58 играх находится на третьем месте. В следующем матче «Сент-Луис» 3 марта на выезде сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» днем позднее в гостях встретится с «Чикаго».
«Коламбус» дома обыграл «Детройт» (5:3), встреча прошла на открытом воздухе на «Огайо-Стэдиуме», где проводятся игры по американскому футболу. Одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Дмитрий Воронков. 24-летний хоккеист впервые в карьере добрался до отметки в 20 голов в сезоне. Голевой передачей отметился партнер Воронкова по команде защитник Иван Проворов.
«Оттава» на своем льду победила «Сан-Хосе» (5:3), по голевой передаче сделали защитник хозяев Артем Зуб и форвард гостей Клим Костин. Голевым пасом в гостевом матче против «Питтсбурга» (3:2) отметился защитник «Бостона» Никита Задоров. Нападающий гостей Давид Пастрняк продлил результативную серию до 17 игр, капитан команды Брэд Маршанд покинул лед в первом периоде из-за травмы. «Флорида» дома была сильнее «Калгари» (3:0), голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил все 23 броска, оформив третий шатаут в сезоне и 47-й в карьере.