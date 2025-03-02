Бучневич продлил результативную серию в НХЛ до шести игр

«Оттава» на своем льду победила «Сан-Хосе» (5:3), по голевой передаче сделали защитник хозяев Артем Зуб и форвард гостей Клим Костин. Голевым пасом в гостевом матче против «Питтсбурга» (3:2) отметился защитник «Бостона» Никита Задоров. Нападающий гостей Давид Пастрняк продлил результативную серию до 17 игр, капитан команды Брэд Маршанд покинул лед в первом периоде из-за травмы. «Флорида» дома была сильнее «Калгари» (3:0), голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил все 23 броска, оформив третий шатаут в сезоне и 47-й в карьере.