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Бучневич продлил результативную серию в НХЛ до шести игр

«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелесом».

Встреча, которая прошла на площадке «Сент-Луиса», завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Бучневич стал автором второй шайбы команды. Результативная серия форварда составляет шесть матчей, всего на его счету в текущем сезоне 42 очка (13 шайб + 29 передач) в 59 матчах.

«Сент-Луис» набрал 64 очка в 61 игре и поднялся на пятое место в Центральном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 70 очками в 58 играх находится на третьем месте. В следующем матче «Сент-Луис» 3 марта на выезде сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» днем позднее в гостях встретится с «Чикаго».

«Коламбус» дома обыграл «Детройт» (5:3), встреча прошла на открытом воздухе на «Огайо-Стэдиуме», где проводятся игры по американскому футболу. Одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Дмитрий Воронков. 24-летний хоккеист впервые в карьере добрался до отметки в 20 голов в сезоне. Голевой передачей отметился партнер Воронкова по команде защитник Иван Проворов.

«Оттава» на своем льду победила «Сан-Хосе» (5:3), по голевой передаче сделали защитник хозяев Артем Зуб и форвард гостей Клим Костин. Голевым пасом в гостевом матче против «Питтсбурга» (3:2) отметился защитник «Бостона» Никита Задоров. Нападающий гостей Давид Пастрняк продлил результативную серию до 17 игр, капитан команды Брэд Маршанд покинул лед в первом периоде из-за травмы. «Флорида» дома была сильнее «Калгари» (3:0), голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил все 23 броска, оформив третий шатаут в сезоне и 47-й в карьере.

Сент-Луис
4:1
2:1, 1:0, 1:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
2.03.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17713 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Джим Хиллер
Вратари
Джордан Биннингтон
Давид Риттих
(Давид Риттих)
1-й период
02:51
Радек Факса
03:43
Кевин Фиала
(Дрю Даути, Анже Копитар)
09:37
Колтон Парэйко
(Джордан Кайру, Дилан Холлоуэй)
18:07
Павел Бучневич
(Роберт Томас, Джейк Нейберс)
2-й период
29:27
Захари Болдюк
(Матье Джозеф)
3-й период
41:34
Дилан Холлоуэй
(Брэйден Шенн, Райан Сутер)
44:02
Владислав Гавриков
51:31
Уоррен Фогеле
56:30
Джордан Кайру
56:30
Якоб Мовераре
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь