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Василевского признали лучшим игроком недели в НХЛ

Голкипер «Тампы» в трех матчах отразил 71 бросок из 73.

Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Василевский отразил в трех матчах 71 бросок по своим воротам из 73 и помог команде одержать три победы. В игре с «Калгари» (3:0) он не пропустил ни одной шайбы в 38-й раз в карьере.

Второй звездой недели признан финский нападающий «Далласа» Роопе Хинц. В трех матчах он забросил две шайбы и сделал семь результативных передач.

Третьей звездой стал канадский форвард «Монреаля» Ник Сузуки, который в трех встречах забросил три шайбы при четырех голевых пасах.

Вашингтон
1:3
0:1, 0:0, 1:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
1.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Купер
Вратари
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Андрей Василевский
1-й период
02:48
Александр Овечкин
09:55
Пьер-Люк Дюбуа
16:43
Том Уилсон
17:11
Митчелл Чаффи
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
18:47
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
2-й период
22:42
Джейк Гюнцель
29:38
Коннор Макмайкл
29:38
Ник Пербикс
3-й период
46:08
Гейдж Гонсалвес
(Ник Пол)
56:01
Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
59:01
Брэндон Хагель
59:40
Люк Гленденинг
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Даллас
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь