Василевского признали лучшим игроком недели в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Василевский отразил в трех матчах 71 бросок по своим воротам из 73 и помог команде одержать три победы. В игре с «Калгари» (3:0) он не пропустил ни одной шайбы в 38-й раз в карьере.
Второй звездой недели признан финский нападающий «Далласа» Роопе Хинц. В трех матчах он забросил две шайбы и сделал семь результативных передач.
Третьей звездой стал канадский форвард «Монреаля» Ник Сузуки, который в трех встречах забросил три шайбы при четырех голевых пасах.