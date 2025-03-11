Овечкин готовит возвращение в Россию: что задумал главный хоккеист страны?

Даже в 39 лет лидер «Вашингтона» может проводить на площадке более четырех минут в рамках одной смены (пусть и при игре в большинстве), а его скорейшее возвращение к тренировкам на льду после перелома малоберцовой кости левой ноги — это вообще нонсенс. Потому-то и актуальны разговоры о том, что Ови еще «может попылить» год после завершения текущего контракта.