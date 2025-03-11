Овечкин готовит возвращение в Россию: что задумал главный хоккеист страны?

Великая погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки вышла на финишную прямую. Российской звезде осталось девять шайб до звания лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ. Но что будет после эпохального события, за которым следит весь мир?
Александр Михайлович дал интервью «Спорт-Экспрессу», в ходе которого прозвучал вопрос о подписании контракта с «Динамо» по окончании действующего соглашения с «Вашингтоном». Овечкин дал понять, что готов вернуться в родной клуб:
«Посмотрим. Скорее всего, да, в “Динамо”. Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок».
Текущий контракт 39-летнего российского форварда с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Овечкину будет 40 с лишним лет, к тому моменту Александр не просто превзойдет главный рекорд века, но и сильно повысит голевую планку и станет первым в истории НХЛ игроком, кому удалось забросить 900+ шайб в «регулярках» лиги.
Оставаться в «Кэпиталз» нет никакого смысла — все главные вершины россиянин уже покорит. Да и сам Ови заявил, что вряд ли подпишет новый контракт с «Вашингтоном» ради новых достижений — например, отметки в 1000 голов в НХЛ.
Не будет необходимости и «столичным» удерживать возрастного нападающего. «Кэпс» последние несколько лет занимаются обновлением состава и постепенно собирают новый костяк, который удержит команду на высоких местах и сделает безболезненным уход ветерана.
Найти полноценную замену Овечкину как форварду с впечатляющими, феноменальными и исключительными навыками снайпера невозможно. Но структура игры Спенсера Карбери предусматривает трансформацию, тренер «Вашингтона» наверняка уже сейчас ориентируется на будущее без Ови.
Возвращение в «Динамо» — лучший исход
Сразу отбросим фактор здоровья. Во-первых, загадывать что-либо на этот счет не просто невозможно, но и бессмысленно. Во-вторых, Александр Овечкин — известный богатырь. Его организм и тело обладают уникальной способностью «переваривать» любые болячки и быстро восстанавливаться, а также выдерживать огромные нагрузки.
Даже в 39 лет лидер «Вашингтона» может проводить на площадке более четырех минут в рамках одной смены (пусть и при игре в большинстве), а его скорейшее возвращение к тренировкам на льду после перелома малоберцовой кости левой ноги — это вообще нонсенс. Потому-то и актуальны разговоры о том, что Ови еще «может попылить» год после завершения текущего контракта.
Этот «лишний» год Александр должен провести именно в «Динамо»:
- в клубе, в котором он вырос, вышел на взрослый профессиональный уровень и стал чемпионом России;
- в спортивном сообществе, который имеет огромное значение в жизни всей семьи Овечкиных (мама Александра Татьяна Николаевна играла и тренировала баскетбольный клуб столичного «Динамо», а его отец Михаил Викторович выступал за футбольную команду «бело-голубых»);
- в клубе, которому он пусть и отчасти, но помог завоевать Кубок Гагарина, когда приезжал в КХЛ на время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.
Между Овечкиным и «Динамо» имеется неразрывная связь. Александр искренне любит родной клуб и переживает за него, следит за результатами команды и лично общается как с лидерами «бело-голубых», так и другими лицам, неравнодушными к жизни команды.
Чтят Овечкина и в самом клубе, где ему доверена пусть и во многом формальная, но все же должность советника в составе руководства. Причем любовь прославленного снайпера распространяется не только на хоккейное «Динамо», но и на футбольное. Всем известно, что Александр очень интересуется делами команды. Из последнего — хоккеист поддержал Константина Тюкавина после тяжелой травмы колена.
Завершить карьеру игрока в рядах любимой команды — очень красивая история и действительно идеальное и легендарное окончание огромного пути. От молодого, талантливого и настырного нападающего, устанавливающего рекорд за рекордом в «Динамо» и в России, до прошедшего через все возможные этапы карьеры ветерана и суперзвезды НХЛ, заслуживающего похвалы и чествования в родных стенах.
Обязательно вылезут недоброжелатели с надоевшим и идиотским посылом про «работу Овечкина на Америку за их доллары». Адекватные хоккейные болельщики ждут возвращения Александра. Все знают, как сильно Овечкин любит и «Динамо», и родную страну. Каждый год сразу после окончания сезона в НХЛ, где он на самом высоком уровне прославляет школу российского хоккея и Родину в целом, Александр вместе с семьей первым делом возвращается в Москву.
В России лучший снайпер 21-го века участвует в огромном количестве мероприятий, которые так или иначе популяризуют хоккей и спорт: от благотворительных мастер-классов и встреч с болельщиками до матчей с воспитанниками «Динамо» разных возрастов и проведения собственного турнира Ovi Cup. Просто представьте, как взлетит уровень интереса к КХЛ, если Овечкин подпишет контракт контракт с «бело-голубыми». Помните, как возвращались Илья Ковальчук и Павел Дацюк? Эта история получится такой же красивой.
Радует, что Ови в разговорах о возвращении в «Динамо» видит себя исключительно в роли хоккеиста.
Поэтому возникают вопросы уже к «бело-голубым». Готовы ли они вернуть воспитанника? Каким будем «Динамо» через год-полтора? Действующие контракты почти всех игроков из нынешнего состава столичной команды к моменту потенциального возвращения Овечкина из НХЛ подойдут к концу, и клубному менеджменту предстоит проделать огромный объем работы по комплектованию состава.
Также неясна судьба сегодняшних лидеров «Динамо», равно как неизвестно, кто станет новым лидером команды. Наконец, ключевыми станут вопросы относительно рулевых: даже если Алексей Кудашов доработает контракт до конца, к сезону-2026/27 срок его текущего соглашения уже истечет, а имя нового спортивного директора «бело-голубых» прямо сейчас неизвестно даже высшему руководству клуба.
На эти вопросы в ближайшее время никто не ответит, хотя в «Динамо» никогда не скрывали желание организовать красивое возвращение Овечкина. Но одно известно точно — от этой истории выиграет вся Россия.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Андрей Сенченко