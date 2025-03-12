«Увидел и сразу влюбился»: семь громких романов Овечкина

Балерина
Первые серьезные отношения, которые не стеснялся афишировать Овечкин, завязались с балериной Анной Самсоновой. Хоккеисту исполнилось 20 лет, карьера только начиналась. Девушка выступала в ансамбле «Динамит», группе поддержки «Динамо». По легенде Овечкин увидел фото девушки на одной из стен дворца спорта и сразу же влюбился. Сразу пошел в отдел кадров добывать добывать информацию.
В том году форвард завоевал первую медаль чемпионата мира — бронзу на турнире в Вене. Так же стремительно развивались и отношения. Пара отдыхала на Кипре и Кубе. Но именно в одном из отпусков Овечкин и Самсонова поссорились. «Это была ревность, может, что-то еще. Куба — жаркая страна, океан, эмоции…» — рассказывала позже Анна.
А еще хоккеист получил предложение из-за океана. По слухам, переезд в США не входил в планы девушки. Спустя некоторое время общение возобновилось, но ни к чему серьезному этот роман так и не привел.
Надоедливые папарацци
Роман Овечкина с «Мисс Россия»-2003 Викторией Лопыревой долгое время не афишировался. Она тогда работала на телевидении, знакомство произошло во время одного из интервью. «Это просто дружеские отношения!» — всеми силами отнекивалась Лопырева. Но звездам подобного уровня сложно держать любовь в секрете. Они не раз вместе посещали светские мероприятия, скрывать статус отношений уже не получалось.
И в России, и в США к ним было приковано особое внимание. Это и стало основной причиной разрыва между Овечкиным и Лопыревой. «Когда в вашу постель приходит весь мир, сохранить отношения невозможно. За нами неотступно следили. Стоило нам пойти в кино, на утро в газетах выходили “отчеты”: сколько раз поцеловались, куда он потом меня отвез… Так происходило не только в Москве, но и в Вашингтоне», — жаловалась «Мисс Россия».
Возможно, причина не только в излишнем внимании. По информации СМИ, Лопырева уже тогда начала тесное общение с футболистом Федором Смоловым.
Слухи о «темном» прошлом
С топ-моделью из Пензы Валерией Соколовой роман не продлился и полугода. Овечкин даже называл ее невестой, но в итоге пара распалась. Официальную информацию о причине разрыва никто так и не озвучил. Но, если верить слухам и разговорам из окружения хоккеиста, он заподозрил ее в «темном прошлом». Мол, красавица раньше не стеснялась зарабатывать в сфере эскорт-услуг. Эта информация просочилась в желтую прессу. Планы о совместной жизни в США рухнули.
Спустя несколько лет о Соколовой вновь заговорили все российские СМИ. Но Овечкин никакого отношения к ней уже не имел. Модель объявили в розыск после совершения двух серьезных ДТП. Девушка скрылась с места аварий, но позже ее задержали и лишили водительских прав.
«Она — моя королева!»
В 2011 году Овечкин посетил US Open. В тот день проходил матч парного разряда с участием Марии Кириленко и Надежды Петровой. Последняя и представила Марию и Александра. Случилась любовь с первого взгляда. «Я смотрел на нее, она — на меня, и мы сразу влюбились. Это произошло достаточно случайно. Я просто подошел к Наде, пока она разминалась, рядом была Маша, мы разговорились и обменялись с ней телефонами, так все и началось», — рассказывал Овечкин.
Сначала общались через смс. Но буквально через пару месяцев хоккеист и теннисистка съехались. В декабре 2012 года Александр сделал Марии предложение. «Я и моя девушка Мария! Она моя королева!» — заявил тогда Овечкин в социальных сетях.
«До нашего знакомства я слышала о Саше, что это хоккеист без переднего зуба, — признавалась Кириленко. — Вокруг все только о нем и говорили, а я только по фамилии его помнила».
Свадьба была запланирована на лето 2014 года. Но так и не состоялась. Как рассказывала Петрова, новость о расставании подруги со звездным хоккеистом ее просто огорошила: «Мария сказала, что Саша расслабился где-то на стороне. А она не простила». Сама Кириленко подробностей не раскрывала и подчеркивала, что уважает Александра как человека и спортсмена.
Но все указывало на общение Овечкина с гимнасткой Каролиной Севастьяновой.
«Мы просто дружили»
Разговоры о романе Овечкина с молодой гимнасткой пошли после опубликованной в социальных сетях фотографии. Автор снимка — баскетболист и друг хоккеиста Виталий Фридзон. На снимке их компания отдыхала в Сан-Тропе, а Овечкин приобнял Севастьянову. При это Кириленко подчеркивала, что не это фото стало причиной их расставания.
«Об этой девушке я вообще впервые слышу, и я приняла для себя решение расторгнуть помолвку задолго до того, как в соцсетях появились эти снимки. Называть их основной причиной разрыва просто смешно — после трех лет из-за одной фотографии пары не расходятся. Есть куда более весомые причины. Говорить о них подробнее не буду», — заявила Кириленко.
Овечкин к новой пассии относился максимально серьезно и даже представил Каролину родителям. Но, как и в предыдущих отношениях, до свадьбы дело так и не дошло. «Серьезно ли я относилась к отношениям? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, — отмечала позже Севастьянова. — Можно, я отвечу, что мы с ним просто дружили? Он настоящий мужчина, без лишних слов. В отношениях с ним девушка как за каменной стеной. Он отвечает за свои слова и не разбрасывается ими».
Конец холостяцкой карьеры
Овечкину даже приписывали роман с солисткой Black Eyed Peas Ферги. Но он всегда говорил, что женится только на русской девушке. Конец холостяцкой карьере Александра Великого положила Анастасия Шубская, дочь бизнесмена Кирилла Шубского и актрисы Веры Глаголевой. Они познакомились еще в 2008 году на Олимпиаде в Пекине, но тогда Насте было всего 14 лет. Позже она вспоминала встречу. Шло время, Шубская окончила ВГИК и собиралась в США. В тот момент ее и заприметил звездный хоккеист. Началось общение.
Зимой 2015 года они отправились на первое свидание в ресторан. Шубская переживала, что у них не найдется тем для разговора, но, как оказалось, волнение оказалось напрасным.
«Нам всегда есть о чем поговорить. Знаете, я часто замечаю, как парень с девушкой сидят в ресторане, уткнувшись в экраны своих телефонов. Это ужасно! Я Саше так и сказала: “Не дай бог у нас с тобой тоже так будет”, — признавалась Шубская в интервью журналу Hello.
Александр и Анастасия познакомили родителей. А в 2015 году Овечкин сделал возлюбленной предложение. Расписались через год, но пышное торжество организовали только в 2017 году. К сожалению, тем же летом семью настигла трагедия — умерла мама Шубской. Александр помог жене пережить удар. В 2018 году у пары родился сын Сергей, а в 2020-м — второй сын Илья. Так что рекорды по количеству разбитых женских сердец позади.
Сергей Смышляев