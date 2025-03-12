«Увидел и сразу влюбился»: семь громких романов Овечкина

Овечкин к новой пассии относился максимально серьезно и даже представил Каролину родителям. Но, как и в предыдущих отношениях, до свадьбы дело так и не дошло. «Серьезно ли я относилась к отношениям? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, — отмечала позже Севастьянова. — Можно, я отвечу, что мы с ним просто дружили? Он настоящий мужчина, без лишних слов. В отношениях с ним девушка как за каменной стеной. Он отвечает за свои слова и не разбрасывается ими».