В НХЛ удивлены идеей матча с КХЛ и не хотят говорить об этом, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) была удивлена переговорами президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным по поводу совместного матча между игроками НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в соцсети Х.
По информации источника, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в ходе брифинга отказался говорить на эту тему. Утверждается, что в лиге никто не ожидал такого исхода событий.
Пресс-служба Кремля во вторник сообщила, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига готова организовать необходимые мероприятия для проведения матчей с участием клубов КХЛ и НХЛ. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о поддержке инициативы и проработке возможности проведения матчей между КХЛ и НХЛ.