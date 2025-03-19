В НХЛ удивлены идеей матча с КХЛ и не хотят говорить об этом, пишут СМИ

Пресс-служба Кремля во вторник сообщила, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига готова организовать необходимые мероприятия для проведения матчей с участием клубов КХЛ и НХЛ. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о поддержке инициативы и проработке возможности проведения матчей между КХЛ и НХЛ.