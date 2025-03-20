Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил шайбу в третьем матче НХЛ подряд

Форвард отличился на 23-й минуте, забив гол в третьем матче подряд, ранее он отличался в играх с «Калгари» (4:2) и «Далласом» (4:3 ОТ). На счету россиянина теперь 18 шайб в 31 матче текущего регулярного чемпионата, также Ничушкин отметился девятью голевыми передачами.