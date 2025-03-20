Нападающий «Колорадо» Ничушкин забросил шайбу в третьем матче НХЛ подряд

ОТТАВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата лиги против «Торонто».
Форвард отличился на 23-й минуте, забив гол в третьем матче подряд, ранее он отличался в играх с «Калгари» (4:2) и «Далласом» (4:3 ОТ). На счету россиянина теперь 18 шайб в 31 матче текущего регулярного чемпионата, также Ничушкин отметился девятью голевыми передачами.
Встреча между «Торонто» и «Колорадо» завершилась победой хозяев со счетом 2:1, в составе канадской команды отличились Остон Мэттьюс (21-я минута) и Стив Лоренц (43).
«Колорадо» занимает третье место в Центральном дивизионе с 85 очками после 69 матчей, «Торонто» с 85 очками после 68 встреч возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. В следующем матче «Торонто» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 21 марта, «Колорадо» тогда же проведет гостевой матч с «Оттавой».