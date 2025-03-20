В «Вашингтоне» оценили игру 39-летнего Овечкина

«Наша цель заключалась не в том, чтобы просто выпускать Овечкина на лед и говорить: “Иди забивай”. Нам нужно было создать вокруг него поддержку, которая позволит ему находиться в лучших условиях для взятия ворот», — заявил Патрик. Функционер добавил, что россиянин играет так, как 39-летние обычно не играют, команда это учитывает и строится вокруг него.