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Боярский рассказал, на кого из актеров похож Овечкин

Народный артист РСФСР сравнил хоккеиста с Андреем Мироновым.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин похож по своему характеру на народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Я бы сравнил его с Андреем Мироновым. Он такой же взрывной, эмоциональный, неожиданный, любимый, как Миронов», — сказал Боярский.

Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с канадцем Уэйном Гретцки. В ночь на среду 39-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом» (2:3 ОТ).

«Он перегонит Гретцки, конечно. Как Артем Дзюба ушел вперед (Дзюба стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов и сборной России — прим. ТАСС), так и Овечкин уйдет. Они слишком хорошие игроки, и им точки раньше времени ставить не стоит», — отметил Боярский.

Миронов был одним из ведущих актеров Театра сатиры, исполнял главные роли в таких спектаклях как «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В кино он стал знаменит благодаря картинам «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов».

Виннипег
3:2
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
26.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Спенсер Карбери
Вратари
Коннор Хеллибак
Логан Томпсон
1-й период
06:50
Джош Моррисси
(Марк Шайфли, Дилан Демело)
17:07
Колин Миллер
17:07
Эндрю Манджапане
19:20
Эндрю Манджапане
(Джейкоб Чикран)
2-й период
27:09
Коул Перфетти
34:32
Люк Шенн
37:37
Командный штраф
39:48
Мэйсон Эпплтон
(Нино Нидеррайтер, Коул Перфетти)
3-й период
46:29
Тэйлор Рэддиш
56:00
Александр Овечкин
(Алексей Протас)
Овертайм
61:28
Николай Элерс
(Дилан Самберг, Адам Лаури)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит