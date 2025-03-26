Боярский рассказал, на кого из актеров похож Овечкин

Миронов был одним из ведущих актеров Театра сатиры, исполнял главные роли в таких спектаклях как «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В кино он стал знаменит благодаря картинам «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов».