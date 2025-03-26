Боярский рассказал, на кого из актеров похож Овечкин

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин похож по своему характеру на народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.
«Я бы сравнил его с Андреем Мироновым. Он такой же взрывной, эмоциональный, неожиданный, любимый, как Миронов», — сказал Боярский.
Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с канадцем Уэйном Гретцки. В ночь на среду 39-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом» (2:3 ОТ).
«Он перегонит Гретцки, конечно. Как Артем Дзюба ушел вперед (Дзюба стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов и сборной России — прим. ТАСС), так и Овечкин уйдет. Они слишком хорошие игроки, и им точки раньше времени ставить не стоит», — отметил Боярский.
Миронов был одним из ведущих актеров Театра сатиры, исполнял главные роли в таких спектаклях как «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В кино он стал знаменит благодаря картинам «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов».