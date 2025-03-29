Дегтярев наградил мать Овечкина почетным знаком Минспорта

Михаил Дегтярев вручил почетные знаки Минспорта «Отличник физической культуры и спорта» олимпийским чемпионам по баскетболу Татьяне Овечкиной и Ивану Едешко.
Чемпионка Игр 1976 и 1980 годов Овечкина 19 марта отметила 75-летие, победителю Олимпиады-1972 Едешко 25 марта исполнилось 80 лет.
«В сложные времена, когда многие команды распадались, Татьяна Николаевна приложила усилия для сохранения родного клуба “Динамо” и привела его к новым победам. Легендарный золотой пас Ивана Ивановича стал символом триумфа, когда наша сборная на Олимпиаде-72 вырвала победу у американцев», — написал Дегтярев в телеграм-канале.
Дегтярев назвал спортивный путь Овечкиной и Едешко источником вдохновения для молодых спортсменов.
Александр Овечкин, сын Татьяны Овечкиной, в этом сезоне может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894). Хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» осталось до нового рекорда шесть шайб.