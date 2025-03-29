Дегтярев наградил мать Овечкина почетным знаком Минспорта

«В сложные времена, когда многие команды распадались, Татьяна Николаевна приложила усилия для сохранения родного клуба “Динамо” и привела его к новым победам. Легендарный золотой пас Ивана Ивановича стал символом триумфа, когда наша сборная на Олимпиаде-72 вырвала победу у американцев», — написал Дегтярев в телеграм-канале.