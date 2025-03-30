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«Флорида» Бобровского проиграла «Монреалю» в матче НХЛ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Флорида Пантерз» проиграла «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Патрик Лайне (13-я минута), Юрай Слафковский (32), Ник Сузуки (43), в активе которого также две голевые передачи, и Брендан Галлахер (59). Защитник Лэйн Хатсон оформил ассистентский хет-трик. У хозяев шайбы забросили Сэм Райнхарт (14) и Сет Джонс (37).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 бросков.

«Монреаль», набрав 77 очков и прервав пятиматчевую серию поражений, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, где «Флорида» с 91 баллом располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Канадиенс» и «Пантерз» встретятся в Монреале в ночь на 2 апреля по московскому времени.

Флорида
2:4
1:1, 1:1, 0:2
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
30.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19432 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Мартен Сан-Луи
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Самуэль Монтембо
1-й период
04:50
Брендан Галлахер
06:05
Антон Лунделл
11:47
Тобиас Бьорнфут
12:03
Патрик Лайне
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
13:16
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
18:31
Кайден Гуле
2-й период
22:35
Эй Джей Грир
22:35
Джош Андерсон
31:14
Антон Лунделл
31:27
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
36:24
Сет Джонс
(Александр Барков, Эван Родригес)
3-й период
42:02
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Юрай Слафковски)
58:16
Брендан Галлахер
(Кристиан Дворак)
Овертайм
60:00
Нико Миккола
60:00
Нико Миккола
Лучшие игроки матча
Статистика
20
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит