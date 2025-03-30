«Флорида» Бобровского проиграла «Монреалю» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Патрик Лайне (13-я минута), Юрай Слафковский (32), Ник Сузуки (43), в активе которого также две голевые передачи, и Брендан Галлахер (59). Защитник Лэйн Хатсон оформил ассистентский хет-трик. У хозяев шайбы забросили Сэм Райнхарт (14) и Сет Джонс (37).
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 бросков.
«Монреаль», набрав 77 очков и прервав пятиматчевую серию поражений, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, где «Флорида» с 91 баллом располагается на третьей строчке.
В следующем матче «Канадиенс» и «Пантерз» встретятся в Монреале в ночь на 2 апреля по московскому времени.