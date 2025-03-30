«Флорида» Бобровского проиграла «Монреалю» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Патрик Лайне (13-я минута), Юрай Слафковский (32), Ник Сузуки (43), в активе которого также две голевые передачи, и Брендан Галлахер (59). Защитник Лэйн Хатсон оформил ассистентский хет-трик. У хозяев шайбы забросили Сэм Райнхарт (14) и Сет Джонс (37).