«Мой русский дед был бы этому рад»: Гретцки о рекорде Овечкина

«Совершенно не удивлен происходящим. Я рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин. Если говорить о моем присутствии на матче “Вашингтона”, то я бы сказал о преемственности. Когда я бил рекорд Горди Хоу по голам в НХЛ, он присутствовал на матче. Еще два года назад я сказал, что когда Ови приблизится к моему рекорду, то я буду с ним.



Вы, возможно, не поверите моим словам, но я надеюсь, что когда кто-то побьет рекорд Овечкина по голам в НХЛ, то он будет присутствовать на матче в этот момент, чтобы пожать этому человеку руку. Сейчас же я надеюсь, что Александр полностью насладится этим моментом, он заслуживает все почести, которые ему оказываются сейчас. Что я скажу Овечкину, когда он побьет мой рекорд? “Зачем ты это сделал?” — сказал Гретцки.