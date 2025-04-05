«Мой русский дед был бы этому рад»: Гретцки о рекорде Овечкина

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Уэйн Гретцки заявил журналистам, что его дед был бы рад, если бы принадлежащий Гретцки рекорд по голам в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побил российский хоккеист.
Дед Гретцки Терентий Грецкий до переезда в Канаду жил в Российской империи. Канадцу принадлежит рекорд по голам в чемпионатах НХЛ. Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах. Сегодня российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с ним сравнялся (894 гола в 1486 матчах).
«Совершенно не удивлен происходящим. Я рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин. Если говорить о моем присутствии на матче “Вашингтона”, то я бы сказал о преемственности. Когда я бил рекорд Горди Хоу по голам в НХЛ, он присутствовал на матче. Еще два года назад я сказал, что когда Ови приблизится к моему рекорду, то я буду с ним.
Вы, возможно, не поверите моим словам, но я надеюсь, что когда кто-то побьет рекорд Овечкина по голам в НХЛ, то он будет присутствовать на матче в этот момент, чтобы пожать этому человеку руку. Сейчас же я надеюсь, что Александр полностью насладится этим моментом, он заслуживает все почести, которые ему оказываются сейчас. Что я скажу Овечкину, когда он побьет мой рекорд? “Зачем ты это сделал?” — сказал Гретцки.
«Вашингтон» принимал «Чикаго Блэкхокс» в матче чемпионата НХЛ. Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами.
Ранее сообщалось, что Гретцки, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и другие высокопоставленные лица лиги будут посещать каждый матч «Кэпиталз» до тех пор, пока Овечкин не установит новый рекорд по голам в чемпионатах лиги.
«Эта игра — моя жизнь. Я — канадец. Я счастлив, что у меня была возможность играть в НХЛ. Все, что у меня есть в жизни, все мои воспоминания, связанные с семьей и друзьями, есть у меня благодаря НХЛ. Ребятам, которых выбирают на драфте НХЛ, я постоянно говорю то же, что мне однажды сказал Горди Хоу: “Работайте усердно, наслаждайтесь, и вы пронесете эту любовь через всю свою карьеру”. Не существует лучшей работы», — отметил Гретцки.