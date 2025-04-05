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«Мой русский дед был бы этому рад»: Гретцки о рекорде Овечкина

Гретцки: мой дед был русским, он был бы рад, что мой рекорд побил россиянин.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Уэйн Гретцки заявил журналистам, что его дед был бы рад, если бы принадлежащий Гретцки рекорд по голам в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побил российский хоккеист.

Дед Гретцки Терентий Грецкий до переезда в Канаду жил в Российской империи. Канадцу принадлежит рекорд по голам в чемпионатах НХЛ. Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах. Сегодня российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с ним сравнялся (894 гола в 1486 матчах).

«Совершенно не удивлен происходящим. Я рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин. Если говорить о моем присутствии на матче “Вашингтона”, то я бы сказал о преемственности. Когда я бил рекорд Горди Хоу по голам в НХЛ, он присутствовал на матче. Еще два года назад я сказал, что когда Ови приблизится к моему рекорду, то я буду с ним.

Вы, возможно, не поверите моим словам, но я надеюсь, что когда кто-то побьет рекорд Овечкина по голам в НХЛ, то он будет присутствовать на матче в этот момент, чтобы пожать этому человеку руку. Сейчас же я надеюсь, что Александр полностью насладится этим моментом, он заслуживает все почести, которые ему оказываются сейчас. Что я скажу Овечкину, когда он побьет мой рекорд? “Зачем ты это сделал?” — сказал Гретцки.

«Вашингтон» принимал «Чикаго Блэкхокс» в матче чемпионата НХЛ. Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами.

Ранее сообщалось, что Гретцки, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и другие высокопоставленные лица лиги будут посещать каждый матч «Кэпиталз» до тех пор, пока Овечкин не установит новый рекорд по голам в чемпионатах лиги.

«Эта игра — моя жизнь. Я — канадец. Я счастлив, что у меня была возможность играть в НХЛ. Все, что у меня есть в жизни, все мои воспоминания, связанные с семьей и друзьями, есть у меня благодаря НХЛ. Ребятам, которых выбирают на драфте НХЛ, я постоянно говорю то же, что мне однажды сказал Горди Хоу: “Работайте усердно, наслаждайтесь, и вы пронесете эту любовь через всю свою карьеру”. Не существует лучшей работы», — отметил Гретцки.

Вашингтон
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Люк Ричардсон
Вратари
Чарли Линдгрен
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
03:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
13:55
Тайлер Бертуцци
(Лэндон Слаггерт, Фрэнк Назар)
18:21
Райан Леонард
2-й период
20:31
Фрэнк Назар
(Патрик Марун, Оливер Мур)
27:09
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
27:19
Филипп Курашев
(Оливер Мур, Лэндон Слаггерт)
32:40
Фрэнк Назар
3-й период
43:09
Патрик Марун
43:46
Дилан Строум
45:07
Коннор Бедард
46:13
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Джон Карлсон)
58:24
Райан Леонард
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит