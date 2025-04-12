Нападающий «Тампы» Кучеров провел 800 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

«Тампа» занимает 2-ю позицию в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Детройт» — 7-ю. На счету команд 98 и 81 очко соответственно после 79 матчей. В следующей игре «Тампа» в ночь на 14 апреля по московскому времени примет «Баффало», «Детройт» днем позднее в родных стенах сыграет против «Далласа».