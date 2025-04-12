Нападающий «Тампы» Кучеров провел 800 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров преодолел рубеж в 800 проведенных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров стал 23-м игроком из России, который достиг данной отметки. На 22-м месте располагается нынешний главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов (807). Лидирует форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1 488).
В субботу «Тампа» на своем льду проиграла «Детройту» со счетом 3:4 в овертайме. Ворота хозяев защищал российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 22 броска из 26. Кучеров, возглавляющий список лучших бомбардиров сезона, не отметился результативными действиями.
«Тампа» занимает 2-ю позицию в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Детройт» — 7-ю. На счету команд 98 и 81 очко соответственно после 79 матчей. В следующей игре «Тампа» в ночь на 14 апреля по московскому времени примет «Баффало», «Детройт» днем позднее в родных стенах сыграет против «Далласа».