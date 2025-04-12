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Нападающий «Тампы» Кучеров провел 800 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Кучеров стал 23-м игроком из России, который достиг данной отметки.

Источник: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров преодолел рубеж в 800 проведенных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров стал 23-м игроком из России, который достиг данной отметки. На 22-м месте располагается нынешний главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов (807). Лидирует форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1 488).

В субботу «Тампа» на своем льду проиграла «Детройту» со счетом 3:4 в овертайме. Ворота хозяев защищал российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 22 броска из 26. Кучеров, возглавляющий список лучших бомбардиров сезона, не отметился результативными действиями.

«Тампа» занимает 2-ю позицию в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Детройт» — 7-ю. На счету команд 98 и 81 очко соответственно после 79 матчей. В следующей игре «Тампа» в ночь на 14 апреля по московскому времени примет «Баффало», «Детройт» днем позднее в родных стенах сыграет против «Далласа».

Тампа-Бэй
3:4
1:0, 1:2, 1:1
ОТ
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
12.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Тодд Маклеллан
Вратари
Андрей Василевский
Алекс Лайон
1-й период
01:01
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
06:53
Райан Макдона
2-й период
24:07
Патрик Кейн
36:37
Тайлер Мотт
(Джастин Холл, Вильям Лагессон)
37:52
Гейдж Гонсалвес
3-й период
41:38
Гейдж Гонсалвес
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
52:59
Марко Каспер
(Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт)
Овертайм
63:22
Марко Каспер
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит