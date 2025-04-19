Последний шанс Ничушкина. Вэл станет звездой НХЛ — или поставит крест на своей карьере

Однако теперь Валерию придётся оправдать такое доверие. Третьей подставы, третьего провала ему уже точно не простят. Плей-офф-2025, вероятно, окажется последним шансом для Ничушкина — он либо закрепится в статусе звезды лиги, либо окончательно поставит крест на своей карьере. В случае провала вряд ли кому-то захочется связываться с хоккеистом, который в любой момент может просто пропасть или оказаться в программе помощи. И хоть его контракт будет действовать ещё аж пять лет, есть вероятность, что это не станет серьёзным препятствием для того, чтобы пойти раздельными путями. Может, только с «Колорадо», а может, и со всей НХЛ.