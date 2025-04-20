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Бучневич принял участие в массовой драке в матче плей-офф НХЛ

Также российский форвард «Сент-Луиса» отметился результативной передачей в матче против «Виннипега».

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу и принял участие в драке в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом». Встреча прошла в Виннипеге и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
1/4 финала конференции, 20.04.2025, 1:00
Виннипег
5
Сент-Луис
3

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Марк Шайфли (14-я минута), Джарет Андерсон-Долан (16), Алекс Иафалло (50), Кайл Коннор (59) и Адам Лаури (60). У проигравших отличились Роберт Томас (10), Оскар Сундквист (19) и Джордан Кайру (22).

Бучневич оформил голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Томаса. На последней минуте встречи состоялись две массовые драки, по итогам которых игроки каждой команды суммарно получили по 50 минут штрафа. В первой потасовке принял участие Бучневич.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Виннипега», который стал победителем регулярного чемпионата. Второй матч пройдет в ночь на 22 апреля по московскому времени на домашней площадке канадской команды.

В другом матче игрового дня «Колорадо» на выезде обыграл «Даллас» (5:1) и повел в серии со счетом 1−0.

Даллас
1:5
0:0, 0:2, 1:3
Колорадо
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
20.04.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Джаред Беднар
Вратари
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер)
Маккензи Блэквуд
1-й период
04:02
Мэйсон Марчмент
04:38
Уайатт Джонстон
07:49
Джош Мэнсон
2-й период
26:18
Райан Линдгрен
29:30
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
35:20
Роопе Хинтц
35:20
Роопе Хинтц
36:38
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Джонатан Друэн)
3-й период
44:49
Джош Мэнсон
46:45
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Томас Харли)
52:56
Девон Тэйвз
(Джош Мэнсон, Логан О`Коннор)
56:52
Нэйтан Маккиннон
(Райан Линдгрен, Логан О`Коннор)
57:03
Чарли Койл
(Джек Друри, Паркер Келли)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит