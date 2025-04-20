Бучневич принял участие в массовой драке в матче плей-офф НХЛ

ОТТАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу и принял участие в драке в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом». Встреча прошла в Виннипеге и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Марк Шайфли (14-я минута), Джарет Андерсон-Долан (16), Алекс Иафалло (50), Кайл Коннор (59) и Адам Лаури (60). У проигравших отличились Роберт Томас (10), Оскар Сундквист (19) и Джордан Кайру (22).
Бучневич оформил голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Томаса. На последней минуте встречи состоялись две массовые драки, по итогам которых игроки каждой команды суммарно получили по 50 минут штрафа. В первой потасовке принял участие Бучневич.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Виннипега», который стал победителем регулярного чемпионата. Второй матч пройдет в ночь на 22 апреля по московскому времени на домашней площадке канадской команды.
В другом матче игрового дня «Колорадо» на выезде обыграл «Даллас» (5:1) и повел в серии со счетом 1−0.
Питер Дебур
Джаред Беднар
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер)
Маккензи Блэквуд
04:02
Мэйсон Марчмент
04:38
Уайатт Джонстон
07:49
Джош Мэнсон
26:18
Райан Линдгрен
29:30
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
35:20
Роопе Хинтц
35:20
Роопе Хинтц
36:38
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Джонатан Друэн)
44:49
Джош Мэнсон
46:45
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Томас Харли)
52:56
Девон Тэйвз
(Джош Мэнсон, Логан О`Коннор)
56:52
Нэйтан Маккиннон
(Райан Линдгрен, Логан О`Коннор)
57:03
Чарли Койл
(Джек Друри, Паркер Келли)
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит