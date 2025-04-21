Хоккеист Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

Бардакову 24 года, с 2021 года он выступал за клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 он провел 53 игры, в которых забросил 17 шайб и отдал 18 голевых передач, а также набрал 2 очка (1 гол + 1 голевая передача) в 6 матчах плей-офф КХЛ. С 2018 по 2021 год Бардаков выступал за подмосковный «Витязь». В составе сборной России Бардаков стал победителем этапов Евротура в Финляндии (2020 год) и Швеции (2021).