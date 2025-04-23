Бобровский вышел на чистое пятое место по победам в плей-офф НХЛ среди вратарей из Европы

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду», вышел на чистое пятое место по количеству одержанных побед среди европейских вратарей в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Победа в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в гостях против «Тампы» (6:2) стала для Бобровского 46-й в плей-офф НХЛ. Он обошел финна Пекку Ринне (45). Больше матчей в плей-офф среди европейцев выигрывали только российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский (66), чех Доминик Гашек (65), швед Хенрик Лундквист (61) и финн Туукка Раск (57).
В прошедшей игре Бобровский совершил 20 сейвов из 22 возможных, Василевский отразил 10 из 16 бросков. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативным пасом. Ранее ТАСС сообщал, что форвард стал лучшим бомбардиром по итогам завершившегося регулярного чемпионата.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Флориды». Следующую встречу команды также проведут на домашнем льду «Тампы». Она пройдет в ночь на 25 апреля по московскому времени.
В других матчах игрового дня «Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» (3:1), в составе победившей команды результативный пас на свой счет записал российский защитник Дмитрий Орлов. «Торонто» на своем льду переиграл «Оттаву» (3:2 ОТ). Счет в обеих сериях стал 2−0.
Джон Купер
Пол Морис
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Сергей Бобровский
03:44
Сэм Беннетт
(Маки Самоскевич)
10:25
Мэттью Ткачак
12:21
Джейк Гюнцель
(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
19:15
Сэм Райнхарт
(Дмитрий Куликов, Картер Верхэге)
24:41
Нэйт Шмидт
(Сэм Беннетт, Брэд Маршан)
24:41
Командный штраф
24:55
Мэттью Ткачак
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
29:12
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
29:44
Мэттью Ткачак
33:04
Брэйден Пойнт
(Гейдж Гонсалвес, Райан Макдона)
43:14
Эрик Чернак
45:09
Нэйт Шмидт
(Мэттью Ткачак, Александр Барков)
49:25
Сэм Райнхарт
53:46
Сэм Райнхарт
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит