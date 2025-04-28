Чешский вратарь «Монреаля» требует дисквалификации Овечкина: он жестко уложил соперника на лед

Александр Овечкин не набрал очков в четвертой игре серии плей-офф с «Монреалем» (5:2), но был максимально заряжен на борьбу, став участником нескольких ярких эпизодов. Один из них очень сильно возмутил голкипера «Канадиенс» Якуба Добеша. Чех пожаловался и потребовал дисквалификации для 39-летнего нападающего.
Первый силовой не удался, а второй попал точно в цель
В стартовой двадцатиминутке капитан «Вашингтона» попытался «расколоть» Александра Каррье, но 28-летний защитник успел увернуться, а россиянин вылетел на лавку «Монреаля». Зрители одобрительно встретили падение Овечкина и, кажется, совершили большую ошибку. Александр только еще сильнее завелся.
В конце второго периода Ови на полной скорости влетел в Джейка Эванса. Канадец в результате силового приема потерял не только равновесие, но и клюшку. Сразу несколько игроков «Канадиенс» подъехали к лучшему снайперу в истории НХЛ, но выяснять отношения с ним никто не стал. Судьи выписали нашему нападающему двухминутный штраф. «Монреаль» сумел реализовать большинство, однако в итоге команде это не помогло. «Вашингтон» повел в серии 3−1 и близок к выходу в следующий раунд.
Было ли нарушение? Мнения разделились
Хит Овечкина на Эвансе вызвал споры у заокеанских поклонников хоккея, многие из которых посчитали, что российский форвард провел силовой прием абсолютно чисто:
- «Прекрасный хит Алекса, проведенный очень вовремя. Шайба была у Эванса, он опустил голову, и Ови оказался тут как тут, влетев в соперника по всем правилам. За что здесь удалять?».
- «Такое не должно караться удалением даже в регулярном чемпионате — не то что в плей-офф. Парню из “Монреаля” нужно просто не опускать голову».
- «Возможно, Ови чуть-чуть не успел, но никакого умышленного удара в голову не делал. Посмотрите на его плечо и локоть, которые были прижаты. Фанам “Монреаля” только дай повод поныть о судействе».
При этом вратарь «Канадиенс» Якуб Добеш убежден: Александр заслужил не просто удаление, а дисквалификацию.
«Не хочу показывать на кого-то пальцем, никогда этого не делаю. Просто надеюсь, в Вашингтоне не будет этих судей, вот и все. Я серьезно не понимаю, почему это произошло. Мне кажется, игра была практически закончена, когда Ови ударил Джейка. Я думаю, что этот силовой прием заслуживает по крайней мере одного матча дисквалификации. Что тут скажешь? Хочется пересмотреть эпизод, но факт остается фактом: видеть, как твой топ-игрок лежит на льду после такого, — удовольствие ниже среднего. Странный получился вечер», — цитирует Добеша пресс-служба «Монреаля».
Еще недавно Добеш восторгался Овечкиным
23-летний Якуб проводит первый сезон в НХЛ и является одним из немногих в списке вратарей, которые не пропускали от Ови в регулярке.
В январе Добеш стал одним из героев матча с «Вашингтоном» (3:2), а после финальной сирены рассказал журналистам, что мечтал сыграть против Овечкина. Он пообещал сохранить видео с одним из своих спасений после броска россиянина. Для Александра то попадание в створ ворот оказалось единственным в игре.
«Сыграть против Овечкина — это мечта, ставшая реальностью. Видео своего сейва после его броска я сохраню себе на телефон. Он невероятный игрок, и мне очень повезло выйти вместе с ним на лед в этой игре».
Роман Кольцов