Чешский вратарь «Монреаля» требует дисквалификации Овечкина: он жестко уложил соперника на лед

«Не хочу показывать на кого-то пальцем, никогда этого не делаю. Просто надеюсь, в Вашингтоне не будет этих судей, вот и все. Я серьезно не понимаю, почему это произошло. Мне кажется, игра была практически закончена, когда Ови ударил Джейка. Я думаю, что этот силовой прием заслуживает по крайней мере одного матча дисквалификации. Что тут скажешь? Хочется пересмотреть эпизод, но факт остается фактом: видеть, как твой топ-игрок лежит на льду после такого, — удовольствие ниже среднего. Странный получился вечер», — цитирует Добеша пресс-служба «Монреаля».