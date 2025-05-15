Суд в Дубае постановил вернуть хоккеисту Мичкову паспорт, взятый при аренде автомобиля

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Суд в Дубае по итогам заседания обязал владельца легкового автомобиля, который был арендован игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Матвеем Мичковым, вернуть паспорт российскому форварду. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мичкова Шук Алькатири.
7 мая автомобиль, где находился Мичков, попал в дорожно-транспортное происшествие, 20-летний игрок не был за рулем и не был пьян. Ранее адвокат сообщил ТАСС, что владелец машины или один из его представителей забрал паспорта у Мичкова и водителя и потребовал $100 тыс. за решение вопроса.
«Сегодня суд вынес решение в пользу нашего клиента, обязав компанию вернуть паспорт, который был незаконно изъят, Матвею Мичкову. Никто не имеет права хранить чьи-либо личные документы, — сказал адвокат. — Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и неоправданными по отношению к нашему клиенту, и это решение суда служит напоминанием о том, что правовая система ОАЭ бескомпромиссно выступает против любых подобных нарушений».
20-летний Мичков дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. Ранее ТАСС сообщал, что россиянин с 63 очками (26 шайб + 37 передач) поделил второе место с Маклином Селебрини в списке лучших бомбардиров среди новичков лиги.