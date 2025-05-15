Суд в Дубае постановил вернуть хоккеисту Мичкову паспорт, взятый при аренде автомобиля

«Сегодня суд вынес решение в пользу нашего клиента, обязав компанию вернуть паспорт, который был незаконно изъят, Матвею Мичкову. Никто не имеет права хранить чьи-либо личные документы, — сказал адвокат. — Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и неоправданными по отношению к нашему клиенту, и это решение суда служит напоминанием о том, что правовая система ОАЭ бескомпромиссно выступает против любых подобных нарушений».