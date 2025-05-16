Овечкин рассказал Фетисову, когда прилетит в Москву

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин скоро прилетит в Москву. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
В пятницу «Вашингтон» проиграл в пятом матче серии ¼ финала плей-офф НХЛ «Каролине» со счетом 1:3 и уступил в серии 1−4.
«Я уже поговорил с Александром, поздравил его с таким сезоном. Понятное дело, он расстроился, сказал, что главной его задачей было успешно сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли, — сказал Фетисов. — Так получилось, что мало кто ожидал его рекорда [по голам в регулярных чемпионатов НХЛ] в этом году. Тем не менее он все для этого сделал. Он потратил достаточно эмоций на это».
«Это командная игра, я сказал ему, чтобы он особо не расстраивался и думал о следующем сезоне. О следующем вызове надо думать сразу после того, что произошло уже сегодня. Настроение у него нормальное, всем передал привет. Сказал, что скоро будет в Москве», — добавил он.
Как ранее сообщал ТАСС, Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах.
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Александр Никишин
28:39
Энтони Бовилье
38:19
Тревор ван Римсдайк
40:56
Джордан Мартинук
58:01
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
59:33
Сет Джарвис
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит