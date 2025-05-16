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Овечкин рассказал Фетисову, когда прилетит в Москву

В пятницу «Вашингтон», за который играет российский форвард, завершил выступление в Кубке Стэнли.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин скоро прилетит в Москву. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В пятницу «Вашингтон» проиграл в пятом матче серии ¼ финала плей-офф НХЛ «Каролине» со счетом 1:3 и уступил в серии 1−4.

«Я уже поговорил с Александром, поздравил его с таким сезоном. Понятное дело, он расстроился, сказал, что главной его задачей было успешно сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли, — сказал Фетисов. — Так получилось, что мало кто ожидал его рекорда [по голам в регулярных чемпионатов НХЛ] в этом году. Тем не менее он все для этого сделал. Он потратил достаточно эмоций на это».

«Это командная игра, я сказал ему, чтобы он особо не расстраивался и думал о следующем сезоне. О следующем вызове надо думать сразу после того, что произошло уже сегодня. Настроение у него нормальное, всем передал привет. Сказал, что скоро будет в Москве», — добавил он.

Как ранее сообщал ТАСС, Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах.

Вашингтон
1:3
1:1, 0:0, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
16.05.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Вратари
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Фредерик Андерсен
1-й период
05:30
Дмитрий Орлов
09:38
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
13:41
Энтони Бовилье
2-й период
25:27
Александр Никишин
28:39
Энтони Бовилье
38:19
Тревор ван Римсдайк
3-й период
40:56
Джордан Мартинук
58:01
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
59:33
Сет Джарвис
Лучшие игроки матча
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6
3
Игра в большинстве
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0
Голы в большинстве
0
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