Овечкин рассказал Фетисову, когда прилетит в Москву

«Я уже поговорил с Александром, поздравил его с таким сезоном. Понятное дело, он расстроился, сказал, что главной его задачей было успешно сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли, — сказал Фетисов. — Так получилось, что мало кто ожидал его рекорда [по голам в регулярных чемпионатов НХЛ] в этом году. Тем не менее он все для этого сделал. Он потратил достаточно эмоций на это».