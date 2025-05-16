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«Миннесота» подписала трехлетний контракт с российским хоккеистом Юровым

Ранее форвард выступал за магнитогорский «Металлург».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» подписал трехлетний контракт новичка с российским нападающим Данилой Юровым. Об этом сообщает пресс-служба «Миннесоты».

Ранее ТАСС сообщал, что Юров покинул магнитогорский «Металлург» и продолжит карьеру в «Миннесоте».

В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 21-летний Юров в 46 матчах забросил 13 шайб и сделал 12 результативных передач. В пяти играх плей-офф форвард забросил одну шайбу. «Металлург» занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда из Магнитогорска проиграла омскому «Авангарду» со счетом 2−4 в серии.

В прошлом сезоне Юров стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Российский нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2022 года под 24-м номером.