Бобровский в третий раз сыграл «на ноль» в текущем плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в третий раз сыграл «на ноль» в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бобровский отразил все 17 бросков в гостевом матче против «Каролины» и помог «Флориде» одержать победу со счетом 5:0. Бобровский обновил клубный рекорд по числу «сухих» матчей за один розыгрыш плей-офф, который принадлежал ему же. Последним голкипером, сыгравшим в плей-офф «на ноль» три и более раз, является вратарь «Тампы» Андрей Василевский, сохранивший ворота в неприкосновенности пять раз в сезоне-2020/21.
Бобровский одержал 55-ю победу в Кубке Стэнли. По этому показателю он вышел на чистое 19-е место, обойдя канадца Терри Савчука. Лидером по этому показателю является канадец Патрик Руа (151 победа).
Выступающие в составе «Каролины» нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов не набрали очков, результативными действиями не отметился также защитник «Флориды» Дмитрий Куликов. В третьем периоде в ворота «Каролины» вместо датчанина Фредерика Андерсена встал россиянин Петр Кочетков, отразивший четыре из пяти бросков.
Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет на домашней арене «Флориды» в ночь на 25 мая.