Бобровский в третий раз сыграл «на ноль» в текущем плей-офф НХЛ

Бобровский отразил все 17 бросков в гостевом матче против «Каролины» и помог «Флориде» одержать победу со счетом 5:0. Бобровский обновил клубный рекорд по числу «сухих» матчей за один розыгрыш плей-офф, который принадлежал ему же. Последним голкипером, сыгравшим в плей-офф «на ноль» три и более раз, является вратарь «Тампы» Андрей Василевский, сохранивший ворота в неприкосновенности пять раз в сезоне-2020/21.