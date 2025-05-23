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Бобровский в третий раз сыграл «на ноль» в текущем плей-офф НХЛ

Российский голкипер отразил все 17 бросков в гостевом матче против «Каролины» и помог «Флориде» одержать победу.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в третий раз сыграл «на ноль» в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бобровский отразил все 17 бросков в гостевом матче против «Каролины» и помог «Флориде» одержать победу со счетом 5:0. Бобровский обновил клубный рекорд по числу «сухих» матчей за один розыгрыш плей-офф, который принадлежал ему же. Последним голкипером, сыгравшим в плей-офф «на ноль» три и более раз, является вратарь «Тампы» Андрей Василевский, сохранивший ворота в неприкосновенности пять раз в сезоне-2020/21.

Бобровский одержал 55-ю победу в Кубке Стэнли. По этому показателю он вышел на чистое 19-е место, обойдя канадца Терри Савчука. Лидером по этому показателю является канадец Патрик Руа (151 победа).

Выступающие в составе «Каролины» нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов не набрали очков, результативными действиями не отметился также защитник «Флориды» Дмитрий Куликов. В третьем периоде в ворота «Каролины» вместо датчанина Фредерика Андерсена встал россиянин Петр Кочетков, отразивший четыре из пяти бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет на домашней арене «Флориды» в ночь на 25 мая.