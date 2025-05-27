«Каролина» сократила отставание в серии с «Флоридой»

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. «Каролина» в гостях обыграла «Флориду» со счетом 3:0 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен (31-я минута), Себастьян Ахо (58) и Джордан Стаал (59). Защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников записали на свой счет по результативной передаче.
Для Никишина это первое набранное очко в НХЛ. Он подписал контракт с «Каролиной» в апреле и провел за клуб третий матч. До этого игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 26. Для него этот матч стал 110-м в плей-офф НХЛ, он вышел на чистое 15-е место по этому показателю среди россиян, обойдя Сергея Брылина (109).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Каролины». Следующий матч команды проведут на домашнем льду «Флориды» в ночь на 29 мая.
Ранее ТАСС сообщал, что в другом полуфинале «Эдмонтон» вышел вперед в серии с «Далласом» (2−1).