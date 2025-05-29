«Сан-Хосе» продлил контракт с защитником Мухамадуллиным

Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде драфта 2020 года. В КХЛ он выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева» и сыграл 186 матчей, набрав 45 баллов (13 шайб + 32 передачи). В прошедшем сезоне защитник сыграл 30 матчей за «Шаркс» в НХЛ и набрал 9 (2+7) очков.