«Сан-Хосе» продлил контракт с защитником Мухамадуллиным

Новое соглашение рассчитано на один год и на сумму 1 миллион долларов.
«Шакир заслужил возможность стать частью “Шаркс” и смог получить ценный опыт, играя против сильных соперников, что помогло ему в развитии. Мы надеемся, что он продолжит расти в следующем сезоне», — заявил генеральный менеджер клуба Майк Грир.
Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде драфта 2020 года. В КХЛ он выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева» и сыграл 186 матчей, набрав 45 баллов (13 шайб + 32 передачи). В прошедшем сезоне защитник сыграл 30 матчей за «Шаркс» в НХЛ и набрал 9 (2+7) очков.