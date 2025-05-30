Фетисов оценил перспективы Овечкина в политике

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин имеет потенциал, чтобы попробовать себя в политике. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26.
«Он должен сам принять решение, — сказал Фетисов. — Это вещь непростая, надо полностью отдаваться. Здесь нужно много что уметь. У него есть популярность, всему остальному, если захочет, научится».
Овечкину 39 лет, 6 апреля он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ.