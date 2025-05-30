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Фетисов оценил перспективы Овечкина в политике

Депутат Госдумы считает, что у хоккеиста есть потенциал для этого.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин имеет потенциал, чтобы попробовать себя в политике. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26.

«Он должен сам принять решение, — сказал Фетисов. — Это вещь непростая, надо полностью отдаваться. Здесь нужно много что уметь. У него есть популярность, всему остальному, если захочет, научится».

Овечкину 39 лет, 6 апреля он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ.