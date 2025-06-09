Вратаря «Флориды» Бобровского пригласили на хоккейный «Матч года»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Организаторы «Матча года» между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пригласили принять участие в мероприятии вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Об этом ТАСС рассказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
Ранее «Флорида» сравняла счет в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (1−1). Третий матч противостояния пройдет на домашней площадке «Флориды» в ночь на 10 июня.
«Ожидания всегда самые высокие, потому что мы знаем, сколько работы вкладываем. Мы продумываем, как это будет выглядеть. В прошлом году это получилось хорошо, в этом будет еще лучше», — сказал Сергачев.
«Мы связывались с Сергеем, но точный ответ он пока не дал. Все будет зависеть от того, как он сыграет в финале НХЛ, какие у него планы на лето», — добавил собеседник агентства.
Матч пройдет 13 июля. Предыдущая встреча в таком же формате прошла 20 июля 2024 года на столичной «ЦСКА-Арене». Игра завершилась вничью — 8:8.